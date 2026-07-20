Tras tocar los US$ 90, el petróleo modera su avance tras señal de Irán de que mantendría el diálogo con EEUU
De todos modos, los precios del crudo han registrado un aumento de cerca del 20% en julio, encaminándose hacia su mayor subida mensual desde marzo. En EEUU la gasolina superó nuevamente los US$ 4 el galón.
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El precio del petróleo superó al inicio de la jornada de este lunes los US$ 90 por primera vez en más de un mes, debido a que la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán sacudió los mercados energéticos mundiales.
El crudo Brent, la referencia internacional, subió más de un 3% en las primeras operaciones hasta alcanzar los US$ 91,42 por barril en Londres —su cotización más alta por encima de los US$ 90 desde el 11 de junio—, tras una nueva oleada de ataques estadounidenses motivada por la muerte de al menos tres soldados norteamericanos.
Posteriormente, retrocedió para cotizarse a US$ 88,31 —un alza del 0,2% en la jornada—, después de que el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijera que las negociaciones con Estados Unidos podrían llevarse a cabo en función de los intereses nacionales.
En declaraciones a periodistas, Baghaei señaló que los mediadores hhan continuado intercambiando mensajes con Irán en medio de la última ronda de ataques estadounidenses y las bajas militares estadounidenses.
Con todo, los precios del petróleo han registrado un aumento de cerca del 20% en julio, encaminándose hacia su mayor subida mensual desde marzo; esto demuestra que las crecientes escaramuzas entre Washington y Teherán dominan nuevamente los mercados energéticos.
Ataques siguen y Yemen anuncia bloqueo marítimo a Arabia Saudita
La reacción del mercado se condice con los nueve días consecutivos de intercanbio de agresiones, mientras hay señales de que la escalada seguirá en marcha.
De hecho, el presidente del Parlamento y el principal negociador de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este lunes que "los estadounidenses siguen trayendo nuevo equipo militar a la región y dicen que quieren detener la guerra".
En una publicación en X agregó que en Washington “han apostado a que nuestra inteligencia será tan limitada como su propio coeficiente intelectual”.
En tanto, este domingo Estados Unidos llevó a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, ya que la lucha por el control del estrecho de Ormuz ha hecho fracasar el alto al fuego acordado el 8 de abril. El Mando Central de EEUU informó que atacó diversas instalaciones militares, puestos de vigilancia costera y redes de comunicación con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho.
El mes pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para prorrogar 60 días el alto el fuego de abril y reabrir el estrecho, vía por la que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial antes de la guerra. Sin embargo, el acuerdo provisional se ha venido abajo debido a que Irán ha atacado buques a los que acusa de utilizar rutas "no autorizadas" a través de dicha vía marítima.
Estados Unidos ha respondido atacando a Irán, mientras que las fuerzas iraníes han lanzado oleadas de misiles y drones contra bases estadounidenses en toda la región. Ambas partes han atacado infraestructuras al quedar atrapadas en una espiral de ataques recíprocos.
En otro frente de conflicto del Medio Oriente, este lunes los hutíes en Yemen declararon el lunes un embargo marítimo contra Arabia Saudita.
De acuerdo al vocero militar hutí, Yahya Saree, la medida responde al ataque saudí al aeropuerto de Saná, en Yemen. "Es inaceptable e intolerable".
El grupo miliar aliado de Irán ha amenazado repetidamente con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico para el tráfico marítimo comercial que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén.
Gasolina en US$ 4 en EEUU
En este contexto, los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a superar los US$ 4 por galón, lo que amenaza con agravar la escasez mundial de combustibles para el transporte e impulsar la inflación.
Según los precios diarios publicados por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), la gasolina regular sin plomo alcanzó un promedio de US$ 4,003 por galón, tras mantenerse durante un mes por debajo del umbral crítico para los conductores.
Los precios de los combustibles para vehículos también se están disparando en Europa, con la gasolina acercándose a los niveles estacionales que no se veían desde la invasión de Ucrania en 2022.
De acuerdo con Morgan Stanley, el verdadero cuello de botella se encuentra en el refinado. “Por ahora, no hay suficiente capacidad de refinación en funcionamiento para convertir el crudo disponible en productos refinados”, afirmaron analistas de Morgan Stanley, entre ellos Martijn Rats. Esto “limita la oferta de crudo y, al mismo tiempo, genera incertidumbre en los mercados de productos refinados”.
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