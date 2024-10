General Catalyst, de Silicon Valley, recauda el mayor monto para una firma de venture capital en más de dos años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

General Catalyst captó US$ 8.000 millones, la mayor cantidad realizada por un grupo de capital riesgo estadounidense en más de dos años, en el marco de un esfuerzo de la conocida empresa de Silicon Valley por expandirse a escala mundial y realizar nuevas inversiones de tipo private equity.

Es la mayor desde que Tiger Global cerró un vehículo de US$ 12.700 millones en marzo de 2022, superando los fondos multimillonarios recaudados por rivales como Andreessen Horowitz y Thrive Capital de Josh Kushner este año, según el proveedor de datos PitchBook.

General Catalyst, uno de los primeros inversionistas en la startup de pagos Stripe, la empresa de redes sociales Snap y la startup francesa de inteligencia artificial Mistral, destinará US$ 4.500 millones del nuevo capital a sus principales fondos de capital riesgo, US$ 1.500 millones a la creación de nuevas startups y los US$ 2.000 millones restantes a profundizar su participación en negocios de importancia estratégica.

Condiciones de mercado

Los planes para desplegar los US$ 8.000 millones de formas poco convencionales ponen de relieve la naturaleza cambiante del capital riesgo, que ha retrocedido en los dos últimos años tras un periodo de rápido crecimiento y disparadas valoraciones de las startups.

"Detrás de las medidas que estamos adoptando está la observación fundamental de que el capital riesgo no se amplía", declaró Hemant Taneja, Director General de General Catalyst. "Hay el mismo número de empresas atípicas tanto si se amplían los fondos como si se reducen".

La empresa, de 25 años de antigüedad, ha puesto en marcha una división para crear empresas, en lugar de simplemente financiarlas, y ha realizado una serie de inversiones inusuales. Este año ha anunciado planes para adquirir un sistema hospitalario de Ohio, en el marco de la apuesta de Taneja por integrar la tecnología en la atención sanitaria.

La única forma de transformar los sistemas sanitarios es "adquirir uno y hacerlo de forma práctica", afirmó. La empresa también tiene en el punto de mira otros sectores complejos, como la energía y la defensa.

Inversionistas rivales se preguntan si las ambiciones de General Catalyst son realistas.

"(Taneja) está interesado en cómo la tecnología puede resolver problemas sociales muy complejos. Pero no estoy seguro de cómo se relaciona eso con el mandato de un fondo de riesgo", dijo un socio de una empresa de capital riesgo de Silicon Valley. "Creo que ha ido demasiado lejos. (En sanidad) te metes en un lío normativo y te enfrentas a oligopolios, tanto en seguros como en la Administración".

General Catalyst también ha explorado formas de mantener empresas durante más tiempo que la década que podría durar una empresa de capital riesgo tradicional.

Según personas conocedoras de los planes, entre ellas se incluye la consideración de estrategias más familiares para los grupos de capital riesgo, como el lanzamiento de un fondo de continuación de unos US$ 1.000 millones para conservar participaciones en startups y la agrupación de varias pequeñas startups de un sector para crear una empresa dominante.

Estos movimientos son, en parte, un ajuste a unas condiciones más difíciles en el sector del emprendimiento. Las tasas de fracaso de las startups han aumentado considerablemente y las empresas de éxito, como Stripe y SpaceX de Elon Musk, siguen siendo privadas durante más tiempo, lo que dificulta la capacidad de los fondos de capital riesgo para devolver el capital a sus propios inversores.

"Los inversores de capital riesgo no han interiorizado lo existencial que es esto: tienes que devolver el efectivo", dijo un socio de General Catalyst. "Hemant es el único capital riesgo que ha comprendido que los próximos 10 años serán diferentes a los anteriores".

Expansión

General Catalyst se ha fusionado con empresas más pequeñas, como La Famiglia en Europa y Venture Highway India. Está planeando su primera inversión en Arabia Saudí, a través de Venture Highway, según una persona con conocimiento de la operación.

Esta expansión mundial se produce en un momento en que rivales como Sequoia Capital y GGV Capital se desvinculan de sus negocios en China e India.

"Hemant y yo pensamos en el mundo de la misma manera: en lugar de crear empresas y venderlas a las grandes tecnológicas, ¿cómo podemos crear empresas que cambien sectores?", dijo la fundadora de La Famiglia, Jeannette zu Fürstenberg, que ahora dirige el negocio europeo de General Catalyst.

Taneja ha subrayado repetidamente la importancia de desarrollar de forma responsable tecnologías como la IA, una opinión que le ha enfrentado a algunos de los inversores más ruidosos de Silicon Valley, como Marc Andreessen, que abogan por acelerar la innovación.

"Creo que lo que impulsa a Hemant es (la opinión de que) la manera de construir una empresa duradera es tener un impacto en la sociedad en general... No vemos un conflicto entre beneficios y objetivos", afirmó Ken Chenault, antiguo director ejecutivo de American Express y actual presidente de General Catalyst.

Los inversores institucionales se han sumado a los planes expansivos de Taneja, ayudando a la empresa a superar su objetivo inicial de US$ 6.000 millones. Pero salirse de la inversión de riesgo tradicional y entrar en sectores muy complejos y regulados conlleva nuevos riesgos, al igual que invertir en nuevas regiones como Oriente Medio.

Taneja admite que el planteamiento es arriesgado, pero añade que "el impacto que se derive de ello también va a ser transformador, y estamos en el negocio de la asunción de riesgos".