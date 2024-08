La Reserva Federal bajo fuego mientras la desaceleración del mercado laboral aviva los temores de una recesión

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una caída más pronunciada de lo esperado en el crecimiento del empleo en Estados Unidos en julio ha suscitado temores de que la Reserva Federal esté actuando con demasiada lentitud para reducir los costos de endeudamiento para los estadounidenses, con el riesgo de provocar la misma recesión que ha estado tratando de evitar.

El informe de empleo publicado el viernes mostró que las empresas agregaron 114.000 puestos de trabajo en la mayor economía del mundo el mes pasado, significativamente menos que el aumento promedio de 215.000 durante los últimos 12 meses.

La tasa de desempleo aumentó 0,2 puntos porcentuales al 4,3 por ciento, lo que activó la Regla Sahm, que vincula el inicio de una recesión cuando el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo aumenta al menos medio punto porcentual por encima de su mínimo de los últimos 12 meses.

Los datos llegan dos días después de que el banco central estadounidense optara por no reducir su tasa de interés de referencia , que se ha mantenido en un máximo de 23 años del 5,25% al 5,5% desde julio pasado.

Al justificar la decisión, el presidente Jay Powell dijo que el Comité Federal de Mercado Abierto quería ver más evidencia de que la inflación está volviendo a su objetivo del 2% antes de seguir adelante con cualquier cambio de política monetaria.

Es importante destacar que enfatizó que “no le gustaría ver un enfriamiento adicional significativo en el mercado laboral ”. Powell dejó en claro que una reducción de tasas está sobre la mesa en la próxima reunión en septiembre, y el informe de empleo de julio prácticamente confirma que el FOMC la implementará, pero los economistas dicen que la Fed se verá obligada a actuar de manera más agresiva de lo que hubiera sido si hubiera comenzado a recortar las tasas antes.

“Cometieron un error. Deberían haber recortado los tipos hace meses”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s. “Parece que un recorte de un cuarto de punto en septiembre no va a ser suficiente. Tiene que ser de medio punto con una señal clara de que van a ser mucho más agresivos en la normalización de los tipos de lo que han estado indicando”.

Gregory Daco, economista jefe de EY Parthenon, estuvo de acuerdo en que la reunión de julio fue una “oportunidad perdida” para la Fed y dijo que habría sido más “óptimo” si el banco central hubiera aplicado su primer recorte de tasas en junio. “

"Si uno tuviera una perspectiva prospectiva, vería que la totalidad de los datos apuntaban hacia una desaceleración de la actividad económica, una desaceleración del impulso del mercado laboral y una desinflación en curso, que es realmente lo que la Fed ha estado buscando”.

Los economistas no son los únicos que acusan al banco central de quedarse atrás. El viernes, la senadora demócrata progresista Elizabeth Warren, que ha sido una acérrima crítica de Powell y antes de la decisión de esta semana lo instó a recortar las tasas, pidió al presidente que tomara medidas de inmediato.

“Se le ha advertido una y otra vez que esperar demasiado corre el riesgo de llevar la economía a un abismo. Los datos de empleo están en rojo”, escribió en X. “Powell necesita cancelar sus vacaciones de verano y reducir las tasas ahora, no esperar seis semanas”.

A raíz del informe de empleo, los operadores en los mercados de futuros de fondos federales aumentaron las apuestas a que el banco central reduciría su tasa de política más de un punto porcentual este año, lo que implica hasta dos recortes de medio punto dado que solo quedan tres reuniones en 2024. Antes de la publicación del viernes, los participantes del mercado habían descontado un total de 0,75 puntos porcentuales de recortes para el año.

Los bancos de Wall Street revisaron rápidamente sus perspectivas el viernes, y JPMorgan y Citigroup pidieron oficialmente dos reducciones de medio punto en septiembre y noviembre, seguidas de recortes de un cuarto de punto en cada reunión posterior hasta que la tasa de política alcanzó un nivel "neutral" que ya no restringió el crecimiento.

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, compartió algunas de las preocupaciones sobre el mercado laboral en una entrevista con Bloomberg TV el viernes, pero instó a no dar una respuesta apresurada. "Nunca quisiéramos reaccionar exageradamente ante las cifras de un mes determinado", dijo.

Los funcionarios de la Reserva Federal y los economistas se han sentido reconfortados por el hecho de que la mayor economía del mundo parece estar lejos de colapsar. Powell dijo el miércoles que las probabilidades de un llamado "aterrizaje brusco" -por el cual el regreso de la inflación al objetivo provoca una recesión- siguen siendo bajas.

"No hay ninguna razón para pensar que esta economía se esté sobrecalentando o debilitándose drásticamente; eso simplemente no está en los datos en este momento", dijo.

En el último trimestre, la economía estadounidense creció casi un 3%. Además, los consumidores siguen gastando y los empleadores siguen contratando, aunque ambos procesos se están produciendo a un ritmo más lento.

Michael Gapen, responsable de economía estadounidense del Bank of America, que trabajó anteriormente en la Reserva Federal, reconoció que la economía se está enfriando, pero dijo que aún no se está resquebrajando. Pero, en una advertencia a la Reserva Federal, añadió: "Si no recortan las tasas, corren el riesgo de crear una recesión que no quieren".