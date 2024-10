Uber estudia una oferta de compra del sitio web de viajes Expedia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uber está explorando una posible oferta por Expedia, el sitio web estadounidense de reservas de viajes valorado en casi US$ 20.000 millones, en lo que sería, por lejos, la mayor adquisición de la empresa de viajes compartidos, mientras busca diversificarse aún más y encontrar nuevas vías de crecimiento.

Uber se acercó a sus asesores en los últimos meses después de que un tercero abordara la idea de adquirir Expedia para examinar si tal acuerdo sería posible y cómo podría estructurarse, según tres personas familiarizadas con el proceso.

Un foco de las discusiones de Uber fue el papel del CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, quien se desempeñó como director ejecutivo de Expedia de 2005 a 2017 y sigue siendo director no ejecutivo en su directorio. Eso hace probable que cualquier acercamiento sea amigable y que él se abstenga de las discusiones sobre acuerdos.

Las personas informadas sobre el asunto advirtieron que el interés de Uber se encontraba en una etapa muy temprana y que era posible que no se llegara a un acuerdo. No se ha realizado ningún acercamiento formal a Expedia y no hay discusiones actuales, dijo una persona.

Khosrowshahi es un protegido de Barry Diller, el negociador en serie que se desempeña como presidente ejecutivo de Expedia. El jefe de Uber trabajó en el grupo de medios e Internet IAC de Diller durante siete años y lo describió como un “gran mentor mío”.

Uber, Expedia y Diller declinaron hacer comentarios. Tras el informe del Financial Times, las acciones de Expedia subieron un 7,6% en las operaciones fuera de horario, mientras que Uber cayó casi un 2,7%.

En los últimos años, Uber se ha expandido desde sus raíces de transporte compartido hacia las reservas de trenes y vuelos, la entrega de alimentos, la logística corporativa y la publicidad, mientras busca transformarse en una “súper aplicación” similar a las plataformas multipropósito construidas por grupos tecnológicos chinos como WeChat.

Empoderamiento a usuarios

Khosrowshahi dijo al Financial Times esta semana: “Queremos empoderarte para que puedas ir a cualquier lugar de tu ciudad y cualquier cosa que desees obtener”.

Agregar Expedia y su tecnología de reservas impulsaría esas ambiciones. La cuarta empresa de viajes en línea más grande generó US$ 12.800 millones en ingresos para 2023 en medio de un auge turístico posterior a la pandemia, pero advirtió este verano que enfrentaba una desaceleración en la demanda de viajes.

La potencia de fuego de fusiones y adquisiciones de Uber se ha visto fortalecida por un aumento del 85% en sus acciones durante el año pasado, lo que le dio una capitalización de mercado de US$ 173 mil millones. En febrero, la compañía con sede en San Francisco informó su primer año de rentabilidad operativa, impulsada por el resurgimiento de la demanda de transporte privado junto con su división de entrega de alimentos, logística y publicidad de rápido crecimiento.

El director financiero, Prashanth Mahendra-Rajah, dijo en agosto que la “máxima prioridad” de Uber para desplegar capital era invertir en crecimiento, incluso mediante adquisiciones.

Las acciones de Expedia han subido más del 50% en el último año, pero son sólo una décima parte del tamaño de su potencial pretendiente, con una valoración de mercado de poco menos de US$ 20.000 millones.

Uber ha realizado pocos acuerdos importantes desde que salió a bolsa en 2019. Se expandió al negocio de entrega de alimentos y bebidas mediante las adquisiciones de Postmates por US$ 2.650 millones y Drizly por US$ 1.100 millones, ingresó al negocio de transporte de carga y logística mediante la compra de Transplace por 2.250 millones de dólares y logró un acuerdo Acuerdo de 3.100 millones de dólares para Careem, una empresa de transporte privado en Oriente Medio.

La compañía también posee participaciones en la empresa de vehículos autónomos Aurora y en el grupo chino de viajes compartidos DiDi, y recientemente se asoció con el servicio de taxi autónomo Waymo de Google y Cruise de GM.