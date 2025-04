Los influencers entran a la guerra comercial: usuarios chinos inundan TikTok con denuncias contra las grandes marcas occidentales

La semana pasada, la guerra comercial entre China y Estados Unidos se intensificó: Washington elevó los aranceles a 145% y Beijing respondió con tarifas que bordean el 125%.

Uno de los efectos del conflicto se trasladó a TikTok. Con la guerra de aranceles, se ha intensificado el número ‘influencers’ chinos que aseguran que son varios los productos de marcas reconocidas que se elaboran en China e incentivan a los usuarios a comprar directamente en el país, compartiendo enlaces y datos de contacto con sus seguidores.

La mayoría de los registros de estos perfiles se graban en las inmediaciones de fábricas OEM (Original Equipment Manufacturer, sigla en inglés) de empresas que elaboran productos o componentes que luego otra compañía vende bajo su propia marca.

“Durante más de 30 años fuimos la fábrica OEM de la mayoría de las marcas de lujo: Gucci, Prada, Louis Vuitton”, dijo en el video uno de los usuarios más virales. Agrega que: “No me enorgullece (...) que los márgenes reales de ganancia para quienes hacían los bolsos eran muy bajos. De lo que sí me enorgullezco es de nuestro control de calidad, elaboración y cadena de suministro completamente integrada”.

Y continúa: “Ahora que Estados Unidos y sus aliados europeos están intentando distanciarse de los productos chinos, ¿creen que las marcas de lujo están trasladando su producción fuera de China? Sí, lo intentaron, pero fracasaron. Las fábricas OEM fuera de China no tienen los mismos estándares de calidad. Sus trabajadores son demasiado caros o flojos, y no cuentan con la infraestructura de cadena de suministro. Por eso siempre seremos el mejor OEM para las marcas de lujo. Entonces, ¿por qué no llamarnos y comprar directamente?”

Algunas de las marcas a la que se menciona en la arremetida de usuarios chinos en TikTok es de la canadiense Lululemon, cuyas prendas bordean los US$ 100, pero usuarios aseguran que los proveedores asiáticos pueden comercializarla por entre US$ 5 y US$ 6 y producen sus artículos en la fábrica de Yiwu.

Consultados por Bloomberg, la firma canadiense respondió que la empresa fabrica aproximadamente 3% de sus productos en China continental y que los productos auténticos solo están disponibles para sus compras en las tiendas oficiales de la marca y en su sitio web.

Entre las marcas se menciona a UnderAmour, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Timberland, New Balance, Adidas, Nike y Hermès. Sobre esta última, uno de los usuarios de TikTok que expone los “secretos de la fabricación china”, afirma que el precio de un bolso Birkin representa solo una mínima parte de los US$ 2 millones en los que se comercializa.

Los videos que abordan está temática ya son virales, acumulando millones de visitas y "me gusta". Entre los intermediarios que recomiendan para acceder a los productos, están los sitios Aliexpress, Alibaba y Daychgate.