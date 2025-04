Cadena de noticias conservadora Newsmax se dispara 2.230% a dos días de su debut en bolsa y supera en valor de mercado a Fox

El avance de este martes añadió US$ 19.200 millones a su valor de mercado, que llegó a US$ 30 mil millones, superando a la dueña de la cadena rival Fox News.

El medio de comunicación conservador Newsmax alcanzó un valor de mercado superior al de Fox Corp., con un aumento de 2.230% en sus acciones desde su debut a principios de esta semana.

Las acciones se dispararon casi 180% para cerrar en US$ 233 este martes, tras un salto de 735% en su sesión de debut, el lunes, que vio sus acciones paralizadas en múltiples ocasiones.

El avance del martes añadió US$ 19.200 millones a su valor de mercado, que llegó a US$ 30 mil millones, superando a Fox, propietaria de su rival Fox News, así como de marcas de medios como Fox Sports y el servicio de streaming Tubi.

El aumento repentino ha enriquecido excepcionalmente a los principales accionistas de la compañía: El fundador y director ejecutivo, Christopher Ruddy, posee casi un tercio de las acciones de la compañía, con un valor de US$ 9.100 millones; mientras que Thomas Peterffy, fundador de Interactive Brokers Group Inc., posee la segunda participación más grande, con un valor actual de US$ 5.400 millones.

Este fenómeo revive al furor de las acciones memes de 2020 y 2021, cuando los inversores individuales se volcaron en masa a comprar acciones para impulsar a sus empresas favoritas que estaban siendo víctima de ataques de vendedores en corto, y dejando heridos de paso a varios grandes fondos de inversión que no pudieron doblarle la mano al mercado.

"Esto es como la reacción inicial del mercado a DJT con esteroides", dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, haciendo referencia al aumento de las acciones de la empresa de medios del presidente Trump, Trump Media and Technology Group Corp., que cotiza bajo sus iniciales.

“Esta es la más reciente incorporación al grupo de las acciones meme stocks”, dijo Sosnick. “Quién sabe si persistirá o no, pero tiene todas las características de una acción de este tipo. Se necesita pasión para que los inversores pasen por alto los fundamentos, y Newsmax cumple con ese requisito”.

"Acciones meme"

Los inversores individuales intercambiaron críticas en el popular chat Stocktwits, donde su símbolo fue el ticker más popular, durante toda la mañana del martes. Los inversores optimistas publicaron memes burlándose de los críticos.

Los escépticos consideran que Newsmax se unirá a un grupo cuyas acciones se dispararon en sus primeras sesiones como empresa listadas en bolsa para luego derrumbarse.

Solo otras siete acciones cerraron sus sesiones de debut con un alza superior a 700% en EEUU en los últimos cinco años, pero en promedio han caído casi 94% desde sus precios de salida y 99% desde sus máximos.