Regulador de salud de EEUU prohíbe uso del colorante artificial rojo Nº3 en alimentos por riesgo de cáncer

A partir del 15 de enero de 2027, el colorante alimentario artificial conocido como rojo número 3 dejará de ser permitido en alimentos y medicamentos ingeridos en Estados Unidos. La decisión fue tomada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, sigla en ingles), tras más de tres décadas de estudios y presión por parte de organizaciones de defensa del consumidor.

Este colorante, utilizado en una amplia gama de productos como golosinas, suplementos alimenticios, y medicamentos, ha sido vinculado con el desarrollo de tumores en ratas de laboratorio, aunque la FDA sostiene que no causa cáncer en humanos de la misma forma.

Riesgo de cáncer

La medida se produce más de 30 años después de que la FDA prohibiera el uso del rojo nº 3 en cosméticos. Grupos de consumidores y de defensa de los pacientes solicitaron a la agencia en 2022 que prohibiera el uso de este colorante alimentario en la dieta de los estadounidenses.

La FDA dijo que el colorante no causa cáncer en humanos de la misma manera que en ratas, pero bajo una disposición conocida como la cláusula Delaney, cualquier cosa que cause cáncer en humanos o animales no está permitida en los alimentos en EEUU.

“Los solicitantes aportaron datos que demuestran que este aditivo induce cáncer en ratas macho”, escribió la FDA en su notificación del miércoles.

Uno de los partidarios de prohibir los controvertidos colorantes es Robert F. Kennedy Jr., candidato del presidente electo Donald Trump a secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Si no se puede usar en la piel, ¿por qué habríamos de comerlo?”, dijo el mes pasado Linda Birnbaum, exdirectora del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental y del Programa Nacional de Toxicología, en una entrevista. “El colorante rojo intenso es completamente innecesario. No necesitamos caramelos de color rojo intenso”.

El colorante rojo número 3 está presente en productos comunes como caramelos, chicles, y coberturas de postres, y es especialmente popular en EEUU, aunque no se utiliza en la mayoría de los alimentos en otros países, incluidos muchos de los de Europa y América Latina.

En un análisis realizado por la aplicación de alimentación saludable, GoCoCo, se identificó que cerca de 26% de los colorantes para hornear y coberturas de postres en Estados Unidos contienen este aditivo, lo que resalta la prevalencia de su uso en productos de consumo masivo.