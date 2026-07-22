De acuerdo con el reporte del New York Post, no está claro si está idea ha sido siquiera conversada con el dirigente deportivo italiano.

Según informes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo Secretario General de la ONU, cargo al que está postulando la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

De acuerdo con el New York Post el mandatario cree que el dirigente italiano tiene el perfil internacional y las habilidades de liderazgo necesarias para unir a los países a través del deporte, tras la creciente relación entre ambos durante los preparativos y el desarrollo del Mundial de Fútbol del que EEUU fue uno de sus anfitrones.

Para que properara la idea del titular de la Casa Blanca se necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, antes de ser confirmado por la Asamblea General para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato finaliza a finales de este año.

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De todas maneras, el reporte señala que no está claro si Infantino está interesado en el cargo ni si Trump ha hablado directamente con él sobre la propuesta.

La propuesta rompería con las expectativas de que el próximo secretario general provenga de América Latina o el Caribe, una región ampliamente considerada como la siguiente en la línea de sucesión para el puesto.

Ni la Casa Blanca ni la FIFA comentaron de inmediato el informe, que ya ha generado un debate sobre si un administrador deportivo podría realmente dirigir la organización internacional más grande del mundo.