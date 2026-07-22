Trump quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la ONU
De acuerdo con el reporte del New York Post, no está claro si está idea ha sido siquiera conversada con el dirigente deportivo italiano.
Noticias destacadas
Según informes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo Secretario General de la ONU, cargo al que está postulando la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
De acuerdo con el New York Post el mandatario cree que el dirigente italiano tiene el perfil internacional y las habilidades de liderazgo necesarias para unir a los países a través del deporte, tras la creciente relación entre ambos durante los preparativos y el desarrollo del Mundial de Fútbol del que EEUU fue uno de sus anfitrones.
Para que properara la idea del titular de la Casa Blanca se necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, antes de ser confirmado por la Asamblea General para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato finaliza a finales de este año.
De todas maneras, el reporte señala que no está claro si Infantino está interesado en el cargo ni si Trump ha hablado directamente con él sobre la propuesta.
La propuesta rompería con las expectativas de que el próximo secretario general provenga de América Latina o el Caribe, una región ampliamente considerada como la siguiente en la línea de sucesión para el puesto.
Ni la Casa Blanca ni la FIFA comentaron de inmediato el informe, que ya ha generado un debate sobre si un administrador deportivo podría realmente dirigir la organización internacional más grande del mundo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Cómo WhatsApp se está posicionando como canal de contacto con clientes para las empresas chilenas
La alta penetración de la app de Meta se ha convertido en una nueva vía de contacto integrada –y con IA- para atención de clientes, ventas y cobranza, frente a la menor efectividad de las llamadas a raíz de la Ley de Prefijos.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete