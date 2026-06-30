Trump reportó US$ 1.200 millones en ganancias por criptomonedas en 2025

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio de Trump se estima en US$ 7.600 millones.

El Presidente Donald Trump reportó haber obtenido al menos US$ 1.200 millones en 2025 provenientes de negocios vinculados a criptomonedas y memecoins, según su más reciente declaración anual de patrimonio.

Trump informó ingresos por más de US$ 588 millones derivados de las ventas de World Liberty Financial, la firma de criptomonedas cuyos cofundadores incluyen a Trump, sus hijos y Steven Witkoff, el enviado especial de EEUU a Medio Oriente presente en las negociaciones directas e indirectas con Irán. Zach Witkoff, hijo del enviado especial, se desempeña como director ejecutivo.

CIC Digital LLC, el negocio de memecoins de Trump, generó ingresos por US$ 636 millones. Casi la totalidad correspondió a regalías provenientes de un acuerdo de licencia con Celebration Coins. CIC Digital también mantenía diversas criptomonedas en billeteras digitales valoradas en al menos US$ 60 millones.

La declaración, de 927 páginas y publicada el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, ofrece una visión del amplio imperio empresarial de Trump, incluidos los ingresos de sus hoteles, complejos de golf y emprendimientos en criptomonedas.

La divulgación reaviva las preocupaciones de que Trump, quien no se desprendió de sus activos ni los transfirió a un fideicomiso ciego administrado por un supervisor independiente, pueda estar beneficiándose económicamente de su Presidencia.

Sus críticos lo han acusado reiteradamente de mezclar sus funciones oficiales con sus intereses financieros, ya que su extenso imperio empresarial es administrado por dos de sus hijos y opera en áreas que se cruzan con políticas presidenciales.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio de Trump se estima en US$ 7.600 millones.