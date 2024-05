Un territorio en el archipiélago ártico del tamaño de Manhattan puede ser suyo por US$ 323 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el Alto Ártico, un terreno del tamaño de Manhattan con implicaciones geopolíticas ha llegado al mercado por 300 millones de euros, unos US$ 323 millones.

La venta se produce cuando el Ártico experimentó su verano más cálido en 2023 y la región de Svalbard ha tenido menos hielo marino, más lluvia y temperaturas más altas debido al cambio climático. La pérdida de hielo marino es una bendición para Rusia, que ha ido ganando acceso a rutas marítimas adicionales y reservas de energía a medida que el territorio se abre.

“Ésta es la única posibilidad para un comprador de conseguir una posición en el Alto Ártico y establecer un punto de apoyo estratégico”, dice Per Kyllingstad, abogado que representa a los vendedores, hablando exclusivamente con Bloomberg News vía Zoom desde Oslo. Dice que es el último terreno privado en el archipiélago noruego de nueve islas.

Svalbard es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Está al este de Groenlandia, aproximadamente a medio camino entre el continente escandinavo y el Polo Norte. Aproximadamente el 60% está cubierto de glaciares y es el hogar de osos polares y zorros árticos. Se ha convertido en un destino para viajeros en busca de aventuras y para científicos que aseguran la supervivencia de la raza humana. (La famosa Bóveda de semillas de Doomsday: El Día del Juicio está enterrada aquí).

Knight Frank LLP comercializa la parcela privada a nivel mundial. Las demás tierras en Svalbard son propiedad de empresas estatales de Noruega y Rusia.

La controversia estalló en 2014 cuando salió a la venta otra propiedad privada en la región. Cuando se informó que un comprador chino estaba interesado en terrenos para minas de carbón, la gente temió que la parcela cayera en manos extranjeras. Dos años más tarde, el Estado noruego lo compró.

“Hemos ofrecido la propiedad a compradores no controvertidos. No se llegó a ninguna conclusión”, afirma Kyllingstad, quien afirma que estaban en conversaciones con el gobierno noruego sobre una venta. “Ahora ofrecemos lo mismo a todos los compradores, sean controvertidos o no. Los vendedores venderán al mejor postor”, afirma. Un representante del gobierno noruego no respondió a una solicitud de comentarios.

Fiordos y vida silvestre

La parcela de 14.830 acres se encuentra aproximadamente a 40 millas de la ciudad habitada de Longyearbyen (población: 2.400) en la isla de Spitsbergen. Incluye más de 3 millas de costa y está llena de montañas, fiordos y vida silvestre del Ártico. De abril a agosto, el sol está constante; Octubre a febrero es la temporada oscura.

Conocida como Søre Fagerfjord, la parcela situada en el suroeste de Svalbard pertenece desde hace más de un siglo al holding noruego Aktieselskabet Kulspids. La empresa fue fundada por familias adineradas de Oslo que estaban interesadas en la zona por sus recursos naturales (querían extraer asbesto), pero las acciones han cambiado de manos en los últimos cien años. Los nombres de los accionistas no se revelan, aunque todos son noruegos, dice Kyllingstad. La venta es por el 100% de las acciones.

“Ha habido un gran interés por el Ártico durante los últimos años, y eso tiene que ver con el cambio climático, porque está abriendo posibilidades que no habíamos visto antes”, continúa.

Se estima que el Ártico alberga el 13% de los recursos petroleros no descubiertos del mundo, según una investigación del Servicio Geológico de Estados Unidos. Kyllingstad dice que el único estudio geográfico realizado fue originalmente en busca de asbesto (no se encontró ninguno) y no tienen conocimiento de otros recursos en esta tierra.

El Reino Unido había considerado comprar un área diferente en el archipiélago de Svalbard para aumentar sus aguas de pesca post-Brexit en 2017, y el ex ministro de Relaciones Exteriores Tobias Ellwood dijo que Svalbard ofrecía “una gran cantidad de bienes raíces”.

Ambientalistas de altos patrimonios

Knight Frank dice que esta enorme extensión de tierra podría ser un proyecto de inversión para un individuo de alto patrimonio que busque tener un gran impacto como ambientalista y conservarla. El Ártico es de vital importancia en la lucha contra el cambio climático. Las aguas que rodean el Ártico ayudan a regular las corrientes oceánicas, moviendo aguas frías y cálidas por todo el planeta. Básicamente, el Ártico ayuda a enfriar el planeta.

"Esta es una oportunidad genuina para que un particular muy rico marque la diferencia", dice Will Matthews, quien dirige la cotización en Knight Frank. Matthews dice que ha notado una tendencia de compras de restauración de la naturaleza en el Reino Unido, donde reside. El año pasado, por ejemplo, un fondo de vida silvestre compró 18.500 acres para un proyecto de conservación en las Tierras Altas de Escocia.

Construir otro pueblo turístico también es una posibilidad porque el turismo polar ha despegado en los últimos años (aunque no sin contratiempos). El material de venta menciona las posibilidades de comunicación por satélite debido a su ubicación en el norte.

Sólo hay una restricción importante para el uso de la tierra. Los compradores (ya sean estados extranjeros, corporaciones o individuos) deben estar sujetos a los términos del Tratado de Svalbard de 1920, que reconoce la soberanía de Noruega y prohíbe el uso militar con “fines bélicos”. Este tratado se firmó después de las negociaciones de Versalles que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Lo han firmado más de 40 países, entre ellos China, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos.

Kyllingstad dice que la venta es una “transacción bastante sensible debido a consideraciones geopolíticas”, pero que gracias al tratado, los compradores pueden hacer lo que quieran con la compra dentro de las directrices.

"Es realmente la última oportunidad de adquirir propiedades en el Alto Ártico", afirma.