Las lecciones de una crisis y el rearme de la banca en voz de Olavarría y Chamorro

A comienzos de los ’80 y ya se advertían signos de una profunda crisis. En noviembre de 1981 se intervinieron varios bancos locales y al poco tiempo los actores de la industria se redujeron a la mitad. Mario Chamorro, meses antes, ingresaba a la superintendencia del ramo en lo que sería su primer trabajo y que lo marcaría para toda su carrera profesional. Lionel Olavarría, por su parte, ya estaba vinculado a la banca en aquel tiempo. Siempre muy cercano a los Yarur, recuerda con pesar las difíciles decisiones que tuvieron que adoptar en medio de la mayor crisis del sector en los últimos 50 años. Así es como estos dos banqueros reconstruyen algunos pasajes clave de la historia, las lecciones aprendidas y los desafíos que vienen para el sector.

Lionel Olavarría: “La peor crisis que se puede producir en un sistema es la financiera”

- ¿Cómo se vivieron esos meses previos a la intervención? ¿Qué aspectos hacían prever que vendría una crisis mayor?

- Mario Chamorro: Yo ingresé a la Superintendencia de Bancos en agosto de 1981 y la primera crisis fue en noviembre del ‘81, cuando se intervienen ocho entidades financieras, cuatro sociedades financieras y cuatro bancos comerciales. Haciendo un poco de memoria sobre las razones que explicaban eso era que estas entidades o varias de ellas tenían una excesiva concentración de su endeudamiento en un solo cliente, que era el que financiaba una parte significativa de su funcionamiento. Por lo tanto, bastaba que este cliente se retirara para que entrara este banco en problemas. Ese fue como un preámbulo.

Teníamos un sistema bancario que se estaba liberalizando, pero un contexto regulatorio y de supervisión que también estaba recién comenzando a moverse. Entonces vemos un desfase.

- Y paralelamente una crisis económica...

- M.Ch.: Ahí caemos un poco en el año ‘83, donde la crisis económica, esta falta de experiencia (regulatoria) que se señalaba en muchos artículos y también todo el tema de la cartera relacionada, que ha sido como el gran aprendizaje que ha tenido Chile en toda esta época, explican parte de lo que se produjo.

- ¿Cómo se vivieron esos momentos desde la institución que supervisaba a la banca?

- M.Ch.: Era básicamente un continuo aprender e ir revisando y entendiendo cuál era la magnitud de la crisis. Como todas estas cosas, siempre al principio piensas que las crisis son más bien parciales o que van a durar poco. Las primeras medidas fueron arreglar un poco la carga y lo primero que hace son flexibilizaciones contables, después, a medida que te das cuenta que la crisis es mucho más profunda de lo que pensabas originalmente, hay inyección de recursos como los programas de reprogramación.

Internamente, había una preocupación de que había un contexto legal y regulatorio que había que modificar.

- Entonces, lo primero fue atender la urgencia con la intervención de bancos, luego las quiebras y la compra de cartera por parte del Banco Central, hasta que en el ’85 vino el denominado Capitalismo Popular. En esa secuencia de hechos, con la perspectiva del tiempo ¿Cómo evalúan las medidas que adoptaron?

- Lionel Olavarría: No había mucha experiencia ni por el lado de los reguladores, ni tampoco por el lado de los administradores de los bancos... Entonces, cuando se produce la crisis nos encontramos con que las herramientas a las que se podía echar mano no eran muchas, era solamente rescatar o liquidar. No había más. Y la peor crisis que se puede producir en un sistema es la crisis financiera.

Tú puedes tener una recesión, una crisis económica, pero si el sistema financiero está sano, lo puedes salvar relativamente en tiempo corto. Pero acá hubo una destrucción de riqueza enorme… Fue un momento muy doloroso y que de alguna forma se podía haber previsto.

Recuerdo los almuerzos que teníamos con don Jorge Yarur en esa época en el Banco de Crédito, revisábamos las cifras con el economista, y en un momento determinado el Banco Central publicó las cifras de reserva y éstas se acababan en mayo. Eso fue ya el año ‘83 y obviamente en junio hubo una devaluación y el tipo de cambio fijo desapareció.

- ¿Quiénes fueron las figuras clave en ese momento y las decisiones más difíciles que adoptaron?

- L.O.: Hay una parte muy crítica de por qué se apoyó a los bancos, pero (de lo contrario) la destrucción habría sido total del país. Y cuando hay una crisis financiera el problema que surge es cómo se reparten las pérdidas, no cuánto es de los accionistas, cuánto es de los depositantes y cuánto es del regulador.

Como decía, no había muchos instrumentos en esa época. Entonces, lo único que quedaba era un salvataje bastante global y por etapas. Primero se hizo, como decía Mario, una flexibilización contable que contuvo las pérdidas, las contabilizaba de una forma que tu capital seguía intacto y entonces, era un tema de del balance, pero no había mayor rescate. Eso no funcionó.

- No funcionaba porque no había liquidez o probablemente fueron rescatados bancos que no iban a recuperar nunca la plata...

- L.O.: Ese es un buen punto, porque el criterio que usó la autoridad era que no solo es que tú hubieras perdido el capital, sino que si tenías flujos positivos, si estabas generando o no, que es lo típico que se hace con un deudor. Entonces, afortunadamente en el Banco de Crédito habíamos tomado unas medidas, nosotros redujimos los gastos en un 14% antes de la crisis y el banco estaba generando…

- Es decir, había un doble “dolor”. El interno que implicaba la reducción de costos y lo que eso involucra en relación a despidos y otras medidas y, de cara a los clientes, al no dar acceso a financiamiento…

- L.O.: Cuando se declaró la crisis, el Producto bruto cayó un 14,3% en un año y el desempleo llegó al 26%. Entonces era una situación bien difícil. En esa época don Jorge Yarur era presidente de la Asociación de Bancos y el ministro (de Economía) era Rolf Lüders y recibe una llamada de él... Creo recordar que Jorge lo invitó a su casa y se reunieron justo a la hora en que salió la cadena nacional… Conversaron de qué iba a pasar y cómo se podía solucionar esto.

- ¿A qué cadena se refiere?

- L.O.: En enero de 1983, en la que se anuncia la intervención. Era terrible estar escuchando eso. Cuáles bancos iban a intervenir, cuáles se iban a liquidar y cuáles continuaban...

- ¿Cuáles eran esos bancos?

- L.O.: Eran los dos bancos más grandes, el Banco de Santiago y el Banco de Chile, el resto eran de menor envergadura. Fueron intervenidos por Julio Barriga (Banco de Santiago), que era una excelente persona y profesional y Adolfo Rojas en el Banco de Chile, que empezaron a hacer una labor de recuperar las instituciones.