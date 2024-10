Josefina Casellas analiza los desafíos del marketing en la actualidad: “El valor creativo y humano es lo que va a hacer que te diferencies”

El martes 29 de octubre se realizará el Festival IAB Mixx Chile 2024, certamen en donde se premian las mejores campañas e iniciativas de comunicación de marketing que se desarrollan en el ecosistema digital chileno. En esta oportunidad, el jurado es encabezado por Josefina Casellas, una destacada profesional que cuenta con más de 20 años de experiencia y que actualmente ejerce como VP executive creative director y general manager SS LATAM en la agencia R/GA en Buenos Aires.



En conversación con la comunidad DF MKTG, la experta trasandina habló sobre su participación en este evento, el estado actual de la industria, los desafíos que quedan por delante y cómo ha evolucionado el rol de la mujer en el mundo de la publicidad.



Casellas ha participado como jurado en diversos certámenes internacionales de publicidad, como el Festival Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica y el Festival Internacional de Publicidad de Lisboa, entre otros.



En relación a su participación en los IAB Mixx Chile, destaca la variedad de perfiles que conforman el jurado: “A diferencia de otros festivales en donde básicamente somos publicitarios juzgando piezas publicitarias, me parece que aquí es interesante el mix de gente que hay más desde el negocio, más desde medios, lo que está bueno porque son opiniones y miradas totalmente distintas ”.



“Se generan discusiones y charlas súper interesantes en donde, por supuesto, es importante la creatividad, es importante el craft y cómo eso se entregó, pero hay toda otra cosa alrededor que también es importante y está buenísimo entender esas otras miradas, porque a veces quedas en un nicho”, añade.



El valor creativo y humano



Con respecto a las nuevas tecnologías y la irrupción de la inteligencia artificial, la experta señala que son un gran insumo, sin embargo, enfatiza en que esto es un complemento, ya que se requiere el talento de las personas para lograr resultados óptimos. “Yo creo que estamos yendo cada vez más a nuevas herramientas, en donde considero que seguimos necesitando un montón del factor humano, porque si no va a llegar un momento en donde es un commodity y todos vamos a llegar a lo mismo”.



“Creo que hay que adoptar todas esas herramientas, hay que estar empapado de ellas, pero siempre hay que estar un pasito más adelante. Tenemos que incorporarlo como herramientas diarias y cotidianas, pero en definitiva, el valor creativo y humano detrás de eso creo que es lo que va a hacer que te diferencies. Cómo empleas esas tecnologías y cómo se mezcla con otro tipo de disciplinas”, agrega.



Mujeres y la industria publicitaria



En marzo de este 2024, Casellas fue destacada como Leading Women Argentina, un reconocimiento que otorga Ad Age y Adlatina a aquellas mujeres de la industria del marketing, la publicidad y la comunicación que están dejando su huella profesional. Con respecto al rol de las mujeres en esta área, la profesional señala que hay una diferencia innegable comparado con comienzos de su carrera. No obstante, plantea que todavía quedan temas por trabajar.



“Yo empecé en publicidad hace mucho, 20 años atrás, y la diferencia que hay hoy en comparación a lo que yo empecé es abismal, por suerte, para bien. Yo me considero como parte de esa generación también que tuvo que estar más expuesta o abrir más caminos”, declara.



En ese sentido, da como ejemplo cómo se ha equilibrado el tema de la paridad de género en jurados de festivales de publicidad. Por otro lado, en donde aún ve que hay un gran reto pendiente, es en la participación de mujeres en cargos de toma de decisiones: “En las agencias todavía sigue pasando que somos muy pocas mujeres liderando. Seguimos siendo pocas. Entre los juniors y los mid-level arranca bastante parejo, hasta a veces más mujeres que hombres, y después, cuando empiezan a subir de puestos, comienza a caer tremendamente el género femenino en el liderazgo”.



La experta también se refiere a cómo, desde las agencias, se puede trabajar para evitar caer en estereotipos o factores que influyan en acrecentar la brecha de género al momento de realizar campañas: “Yo creo que es muy importante tener más voces en la mesa a la hora de pensar la idea y ejecutarla. De repente hay que consultar con alguien externo que por ahí esté más empapado del tema".



“Hay que tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas, en lo que se muestra (...) Y siempre, ante la más mínima duda, debes evaluarlo internamente. Si necesitas una consultora que entre y te ajuste cosas, que lo haga. Y la diversidad, la diversidad de la gente que está haciendo las campañas”, sentencia.

Compartir