Mujeres en la construcción: el poder de construir futuro

¿Es la construcción un territorio exclusivamente masculino? Hace 19 años también me lo preguntaba, mientras conectaba con los clientes en la tienda. Era un mundo donde las manos que edifican, reparan y sueñan con cemento y ladrillos parecían pertenecer solo a los hombres. Pero la realidad, como siempre, puede y debe cambiar.



Desde mi rol como gerente de Marketing en Sodimac, entendí algo fundamental: la construcción no sólo es un negocio, es una responsabilidad social. Y así nació el Círculo de Especialistas, un programa de fidelización orientado a quienes realmente hacen que Chile crezca: las manos expertas de los y las especialistas. Pero aquí viene lo interesante: cuando lanzamos este programa, sólo entre un 2% y un 3% de las participantes eran mujeres. El problema era evidente y el desafío, también.



Empezamos a escuchar. Escuchar de verdad. Porque si algo aprendí en todos estos años es que las marcas no cambian al mundo solas; lo hacen junto a las personas que confían en ellas. Descubrimos que muchas mujeres querían ser parte de este rubro, pero necesitaban espacios donde sentirse cómodas, aceptadas y motivadas. No querían trato especial, querían oportunidades reales.



Hoy, casi un cuarto de los integrantes del Círculo de Especialistas son mujeres. De un 3% a un 25% en menos de dos décadas. No fue magia; fue escuchar, derribar barreras, construir instancias de formación y, por supuesto, generar confianza. Una de las iniciativas más inspiradoras fue el proyecto Pioneras, liderado por un grupo de maestras que construyeron una sala cuna en la Quinta Región, pensada y ejecutada exclusivamente por mujeres. Ellas no solo edificaron un espacio físico, sino también un modelo de apoyo para que otras mujeres pudieran trabajar y desarrollarse plenamente.



Este proyecto me hizo reflexionar sobre el poder del liderazgo femenino en un sector donde, por mucho tiempo, nuestras voces parecían relegadas a un eco lejano. Las mujeres tenemos el talento, la pasión y la determinación para cambiar paradigmas, y cuando nos unimos, podemos transformar vidas y tener mujeres en el Círculo de Especialistas ha sido virtuoso, el aporte de su mirada detallista, organizada, ordenada han sido conversaciones que se abren durante las capacitaciones porque ellas ponen esos temas sobre la mesa, y todos los socios del Círculo se benefician de esa mirada complementaria, que sin su participación no se daría. Es ganar-ganar por donde lo miren, ellas empoderadas, creciendo, independientes y ellos aprendiendo a mirar las cosas desde otra perspectiva, y no quedándose con el “así se ha hecho siempre”, las mujeres del Círculo son un tremendo complemento muy necesario.



Hoy miro atrás y siento orgullo, pero también una renovada energía para seguir construyendo. Porque la equidad de género no es solo un concepto; es una obra en constante desarrollo. Y yo, desde mi trinchera en el mundo del marketing y la construcción, seguiré poniendo cada ladrillo para que otras mujeres también puedan decir con convicción: Sí, se puede.

Compartir