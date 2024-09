Diego Masola, CEO de Scotiabank Chile: “Va a llevar uno o dos años volver a los niveles de morosidad previos a la pandemia”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un intenso ChileDay fue el que se realizó hace unos días en Londres y París. En varios paneles y reuniones la banca fue directamente aludida y en uno de los mensajes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió fomentar los créditos de consumo para impulsar a la economía.

Uno de los banqueros presentes en ChileDay fue el gerente general de Scotiabank Chile, Diego Masola, que, si bien celebró este tipo de instancias para poder dialogar y disminuir la incertidumbre, alertó que la morosidad en el sector sigue alta y que se demorará un par de años en volver a niveles prepandemia.

- ¿Qué le pareció este ChileDay?

- He vivido en siete países y nunca se da un ambiente de diálogo tan profundo como los que se producen entre el Gobierno y el sector privado en los ChileDay.

Es una conversación sincera, abierta y realmente se genera el espacio para hacer preguntas, lo que es muy importante porque baja la incertidumbre. Para mí, hoy el termómetro de la economía en Chile es si hay más o menos incertidumbre. Si uno pudiera poner un termómetro en octubre de 2019, la incertidumbre era total y con los proyectos de reforma constitucional que hubo aún más, porque una cosa es un caos puntual, pero otra cosa era cambiar toda la ley fundamental (…). Hoy, como que todo está volviendo a la normalidad y eso repercute en ChileDay, en los tonos de la conversación sobre el nivel del gasto público, impuestos y reforma de pensiones.

- Uno de los temas que se mencionó en el encuentro fue cómo recuperar la profundidad del mercado de capitales.

- Es una asignatura pendiente. No se ha hecho nada al respecto. Después de los retiros de las AFP el mercado de capitales se fue para abajo, el costo de capital fue para arriba y las emisiones son cada vez menores. Deberíamos hacer un mea culpa, juntarnos y armar un grupo de trabajo público-privado para dar una mano en eso. Creo que no hemos hecho mucho ni del lado privado ni en el lado público para mejorar esa situación.

- ¿Antes de pensar en una fórmula hay que sentarse a conversar?

- Hay que juntarse y buscar formas para incentivar de nuevo el crecimiento del mercado de capitales.

Con la reforma de pensiones se va a recomponer la liquidez del mercado rápidamente, pero no se sabe bien cómo se va a administrar, en qué fondo se va a gestionar y si realmente eso va a ayudar a las empresas privadas a recapitalizarse y a hacer más proyectos. Porque cuando el mercado de capitales funciona bien, puede financiar nuevos proyectos de una forma mucho más fluida. Para mí esto es preocupante y es algo que se ha hablado en las mesas de conversación y, si bien hay gente especializada en el Gobierno que está tratando hacer algo, probablemente no nos hemos coordinado bien con el sector privado para tratar o llevar esto a buen puerto.

Consumo

- También se llamó a recuperar el dinamismo de los créditos de consumo.

- En este momento lo más importante es que estamos con los índices de morosidad más altos de los últimos 20 años en la banca, y eso tiene mucho que ver con esta retracción en el crédito. Se está notando que el consumo está empezando a levantar después de que la gente se gastó los retiros de las AFP. Los créditos de consumo están empezando a repuntar de nuevo, pero con índices de morosidad como los que tenemos hoy es muy difícil salir a prestar.

En perspectiva, la banca está absorbiendo esas pérdidas a través de la morosidad y por ahora creo que nos va a llevar un par de años salir de esto, por lo menos todo 2025 y 2026, especialmente los que estamos en créditos de consumo, como el caso de Scotiabank a través de la tarjeta Cencosud.

Si la morosidad promedio del sistema en consumo está entre 12%-13%, llegar a 7%-8%, que es lo que estaba antes de la pandemia, es algo razonable. Creo que eso va a llevar entre uno y dos años más.

- ¿Cómo ve el momento de la banca a nivel del país?

- Las fusiones que se están dando (BICE-Security) así como la nuestra con BBVA hace unos años, terminan siendo muy positivas. Para nosotros fue un muy buen negocio. Me imagino que para los que vienen ahora con la nueva fusión les va a pasar lo mismo.

Las economías de escala cada vez en la banca son más necesarias porque los costos de sistemas y de desarrollos digitales son altísimos. En el caso nuestro venimos invirtiendo US$ 70 millones y US$ 80 millones por año en sistemas, por lo menos en los últimos tres años.

- ¿Por qué se pausó el proyecto de medios de pago ScotiaPay?

- Es un proyecto a nivel global y el banco decidió pararlo, no matarlo. Nosotros pedimos autorización al Banco Central y a la CMF para avanzar, pero lo pausamos porque a nivel global todavía el banco no tomó una decisión de qué hacer. Acabamos de comprar el 14,9% de un banco en Estados Unidos, por lo que el dinero fue para ese lado. Las inversiones se están dando para ese lado y otras se han pospuesto. No es que sean definitivamente cancelado, pero es como que se han reorganizado las prioridades.