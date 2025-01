Fraudes externos en la banca: noviembre marca el menor nivel de pérdidas en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las pérdidas netas de la banca por fraudes externos llegaron a US$ 215 millones a noviembre de 2024, de acuerdo con las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esto significó un aumento de 13% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando las mermas fueron de US$ 190,7 millones.

Sin embargo, esto significó una leve baja respecto al mes anterior. Se trata de un retroceso de 2,36%, considerando que en octubre las pérdidas netas fueron de US$ 221 millones. Así, noviembre se posicionó como el mes con menor cantidad de pérdidas netas por fraude externo en el año, donde las mermas alcanzaron US$ 761 mil.

En octubre, las pérdidas bajo este concepto llegaron a US$ 5,23 millones, tras registrar US$ 4,51 millones en septiembre y US$ 6,84 millones en agosto. Durante julio y junio, fueron de US$ 4,39 millones y US$ 6,25 millones, respectivamente, mientras que en mayo ascendieron a US$ 11,1 millones.

Las cifras reflejan una baja sostenida en comparación con lo reportado a principios de 2024. En enero, las pérdidas alcanzaron los US$ 30 millones; en febrero, subieron a US$ 49 millones; en marzo se marcó el peak con US$ 69,6 millones, y en abril fueron de US$ 31,6 millones.

El cambio se produjo luego de que, a inicios de abril, el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Fraudes con el objetivo de disminuir las pérdidas que venía enfrentando la industria desde 2023.

Situación por entidad

Al igual que los meses anteriores y dada su masividad, BancoEstado registró el mayor monto de pérdidas netas por fraudes externos, alcanzando los US$ 154 millones. La cifra es un 27,2% mayor que la consignada en noviembre del año pasado, cuando las mermas llegaron a US$ 121 millones.

El segundo lugar lo ocupó Banco de Chile, que registró pérdidas netas de US$ 12,4 millones a noviembre, un 19,4% menos que en el mismo período del año anterior. La entidad registró US$ 24,4 millones de merma bruta, pero logró recuperar cerca de la mitad de las pérdidas.

En tanto, el tercer lugar lo ocupó Bci, que alcanzó US$ 10,9 millones en mermas netas, seguido por Scotiabank, con US$ 10,3 millones.