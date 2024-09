Kamal Bhatia, presidente y CEO de Principal Asset Management: “Si inviertes en mercados emergentes, excluir a China no hace sentido”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fue en las primeras semanas de enero de este año cuando Kamal Bhatia tomó el timón de Principal Asset Management (AM), el negocio global de gestión de inversiones de Principal Financial Group. Así, se convirtió en presidente y CEO de la unidad que, al cierre de junio, administraba US$ 699 mil millones.

Sus primeros meses se vieron marcados por la tarea de conectar a los equipos de las dos líneas de negocio que en 2023 fueron reunidos en Principal AM: pensiones y gestión de activos de inversionistas institucionales y patrimonios.

Este martes, parte de estos esfuerzos se concretaron en su primera visita a Chile en el cargo, donde pudo revisar la operación local junto al equipo de la firma, liderado en el país por el vicepresidente ejecutivo y presidente para Latinoamérica de Principal Financial Group, el chileno Pablo Sprenger.

“Independiente del partido que salga electo (en EEUU), creo que los mercados seguirán bastante bien, porque lo que impulsa los mercados estadounidenses en general es la política macroeconómica, lo que decide la Fed”.

Su paso por Chile no estuvo exento de sorpresas desde los mercados globales. Este martes, el Banco Popular de China anunció una serie de medidas de estímulo monetario y de apoyo al mercado inmobiliario para impulsar la actividad y tratar de alcanzar su objetivo de crecimiento para el año de 5%.

“China está experimentando algunos cambios estructurales, tendrán que hacer esfuerzos para establecer una política fija para crear la capacidad de que China crezca durante el tiempo”, apuntó Bhatia en conversación con DF.

- Con el paquete de medidas anunciado, ¿cambian las perspectivas en torno al país asiático?

- Creo que las medidas descritas parecen medidas no tradicionales para fomentar un mayor movimiento de capitales dentro del país. No sé si cambiará la perspectiva de los inversionistas externos, pero sin duda podría cambiar la perspectiva de los internos, en términos de asumir más riesgos. Pero solo el tiempo dirá cómo se desarrolla.

- En la industria de la gestión de activos y fondos, las estrategias en los mercados emergentes estaban tendiendo a excluir a China. ¿Han seguido esa tendencia?

- Si nos fijamos en las valoraciones en China, hace tiempo que son bajas, y existe el deseo de conseguir que aumente la inversión extranjera directa en los mercados de capitales chinos. Si eres un inversionista en mercados emergentes, excluir a China no hace sentido, porque es una gran parte de la economía mundial y de los índices del segmento. Lo que hay que hacer es analizar China en profundidad y no invertir en todas las empresas, sino elegir las cinco o diez que creemos que crearán más valor a largo plazo.

- ¿En qué invierten en China?

- Invertimos en renta variable y renta fija, y también tenemos un negocio inmobiliario de logística.

Fed y elecciones en EEUU

- Pasando a EEUU, ¿cuáles son sus proyecciones sobre el comportamiento de la Reserva Federal?

- Creemos que probablemente habrá otros 50 o 70 puntos básicos de recortes en lo que queda de año, cerca del objetivo del 1% anual, y habrá más recortes en 2025, de probablemente otros 75 o 100 puntos. Creo que la trayectoria es hacia una reducción de 200 puntos en este período de 18 meses, y los datos apuntan en esa dirección. La inflación ya no es una preocupación para la Fed, están más preocupados por el crecimiento y el aterrizaje suave, lo que les hace ser más agresivos.

- ¿Se modifica la estrategia de inversiones en EEUU?

- Cambia nuestra perspectiva sobre qué partes del mercado se beneficiarán más. En el corto plazo, esto beneficiará desproporcionadamente a la renta fija, en particular los inversionistas que, como nosotros, invierten en crédito de alta calidad.

También se verán beneficiadas las acciones de pequeña y mediana capitalización (small y mid caps). A medida que se materialicen los recortes de tasas, será un sector al que prestaremos más atención que a las de gran capitalización.

- Con la decisión de la Fed fuera del camino, los ojos del mercado se dirigen ahora a las elecciones. ¿Afectará al mercado?

- Podría haber algunos cambios a corto plazo dependiendo de quién resulte elegido. Pero independiente del partido que salga electo, creo que los mercados seguirán bastante bien, porque lo que impulsa los mercados estadounidenses en general es la política macroeconómica, lo que decide la Fed.

Oportunidades globales

- A nivel global, ¿dónde ven las principales oportunidades?

- Nos hemos interesado más por algunas empresas europeas que presentan características similares a las de algunas empresas estadounidenses, pero que cotizan a valoraciones ligeramente inferiores.

- ¿Y en los mercados privados?

- Aunque hay que ser cauteloso en la forma de abordarla, seguimos viendo valor en el crédito privado. Si bien el segmento de grandes préstamos parece estar un poco sobrevalorado, la porción más baja, que financia a empresas más pequeñas a través de fondos más pequeños, tiende a estar bien valorada o, incluso, infravalorada. Por lo tanto, si se eligen los lugares adecuados, como el sector servicios de este financiamiento, todavía se puede obtener un buen punto de entrada.