IPSA supera los 10.800 puntos tras distensión geopolítica de vuelta de un fin de semana largo en Chile

El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 73 por libra, esperando que enviados de EEUU e Irán se reúnan este martes en Qatar. El mercado también se prepara para recibir este jueves las nóminas no agrícolas de junio en EEUU,

La bolsa chilena subía este martes, con un respaldo particular de SQM y viendo que Estados Unidos e Irán se inclinaron a retomar el diálogo, dejando atrás enfrentamientos recientes. Esta será una semana corta en EEUU, por el receso del viernes.

El S&P IPSA chileno subía 0,5% a 10.821,20 puntos, con alzas lideradas por SQM-B (2,7%) y Banco de Chile (2,4%), dos "pesos pesados" del selectivo, que así volvía de su fin de semana largo con un tercer avance consecutivo. En todo caso, los montos transados eran bajos en lo que va de la sesión.

Las alzas de SQM llegan después de que el productor chino Sinomine Resource anunciara la suspensión temporal de dos líneas de producción, para obras de mantención, dejando fuera del mercado una capacidad conjunta de 65 mil toneladas anuales de productos químicos de litio de alta pureza.

El IPSA se dirige a cerrar un junio con escasa variación neta, así como un segundo trimestre levemente alcista y que sería el octavo consecutivo con variación positiva.

Bolsas internacionales

En Wall Street, donde los índices partieron la semana con ganancias, el Nasdaq saltaba 1,3%, el S&P 500 ganaba 0,7% y el Dow Jones aumentaba 0,3%. El S&P 500 camina a cerrar un alza de alrededor de 15% en lo que sería su mejor trimestre desde 2020.

La renta fija estadounidense se debilitaba, tras conocerse que las ofertas laborales de mayo fueron mayores de lo previsto. Por otro lado, el índice de confianza del Conference Board quedó por debajo de los pronósticos.

Al cierre de Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzó 1,6% y el FTSE 100 de Londres subió 0,1%, mientras que en Asia destacó el CSI 300 (1,1%) de China continental, que fue seguido por el japonés Nikkei (0,9%), y el hongkonés Hang Seng se redujo 0,6%.

El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 73 por libra, esperando que enviados de EEUU e Irán se reúnan este martes en Doha, Qatar. El fin de semana estuvo marcado por nuevos incidentes violentos en el golfo Pérsico, situación que puso en duda la tregua de 60 días acordada a mediados de mes. Pero el domingo, ambas partes se comprometieron a retomar la vía diplomática.

Los inversionistas se preparan para recibir este jueves el informe de nóminas no agrícolas de junio en EEUU, para el que se esperan 115 mil nuevos empleos, cantidad semejante a la de mayo, con una tasa de desempleo estable en 4,3% y salarios promedio creciendo al mismo ritmo del mes pasado.

El reporte normalmente se publica el primer viernes de cada mes, pero los mercados de EEUU permanecerán cerrados este viernes 3 de julio. La primera economía global celebra el feriado del Día de la Independencia, que este año cayó el sábado 4 de julio, y por ende será observado un día antes.