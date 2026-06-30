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IPSA supera los 10.800 puntos tras distensión geopolítica de vuelta de un fin de semana largo en Chile

El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 73 por libra, esperando que enviados de EEUU e Irán se reúnan este martes en Qatar. El mercado también se prepara para recibir este jueves las nóminas no agrícolas de junio en EEUU,

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 12:26 hrs.

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<p>IPSA supera los 10.800 puntos tras distensión geopolítica de vuelta de un fin de semana largo en Chile</p>

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