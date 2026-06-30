Dólar arranca estable una semana corta con miras al reporte de nóminas no agrícolas en EEUU
El fin de semana estuvo marcado por nuevos intercambios de fuego entre EEUU e Irán, situación que puso en entredicho la tregua de 60 días acordada a mediados de mes, previo a que el domingo se comprometieran a dejar la violencia y retomar la diplomacia.
Noticias destacadas
El dólar volvió sin cambios este martes de un fin de semana largo en Chile, atento a las oscilaciones que ha mostrado la divisa en el plano internacional, antes de que en dos días se publiquen datos de empleo fundamentales en Estados Unidos.
La paridad dólar-peso transaba estable a $ 923,2 esta mañana, tras el feriado del lunes por San Pedro y San Pablo. El dólar viene de su racha alcista más larga desde 2018, por el efecto prolongado de las orientaciones restrictivas de la Reserva Federal, en un contexto en el que la economía chilena se ha mostrado más bien débil.
El dollar index subía 0,3%, aunque viene de empezar la semana con una caída en la misma proporción. por su parte, el cobre Comex subía 1,3% a US$ 6,24 por libra, con lo que acumula un repunte de más de 4% desde sus mínimos de la semana pasada.
El petróleo Brent se estabilizaba cerca de US$ 73 por libra, en momentos en que los inversionistas evalúan la posibilidad de que enviados de EEUU e Irán se reúnan este martes en Doha, Qatar.
El fin de semana estuvo marcado por nuevos intercambios de fuego entre ambas partes en el golfo Pérsico, situación que puso en entredicho la tregua de 60 días acordada a mediados de mes, previo a que el domingo se comprometieran a dejar la violencia y retomar la diplomacia.
Próximos datos
Este martes a las 10:00 (misma hora en Chile) se darán a conocer en EEUU las ofertas laborales de mayo y el índice de confianza del consumidor del Conference Board de junio.
Hay una alta expectación antes de que este jueves se publique el informe de nóminas no agrícolas de junio, teniendo en cuenta la postura más dependiente de los datos que ha manifestado la Fed. Se esperan 115 mil nuevos empleos, cantidad semejante a la de mayo.
El reporte normalmente se publica el primer viernes de cada mes, pero los mercados de EEUU permanecerán cerrados este viernes 3 de julio. La primera economía global celebra el feriado del Día de la Independencia, que este año cayó el sábado 4 de julio, y por ende requirió ser observado un día antes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación nacional supera expectativas y sube a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, máximo en casi cinco años
El indicador en mujeres llegó a 10,5%, 0,4 punto porcentual más alto que el mismo período del año pasado y similar al trimestre inmediatamente anterior, informó el INE.
CMF cancela inscripción en registro de prestadores de servicios financieros a Frontal Trust S.A. y otras 16 entidades por incumplimiento de Ley Fintech
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
¿Ruta Talca-Chillán a la venta? Los caminos que se abren para la concesión de la china CRCC tras millonarias deudas
En medio de la disputa con la firma, el MOP ha evaluado poner fin al contrato o facilitar la venta de la concesión. Banco Santander ya cuenta con un mandato para llevar este proceso, aunque la empresa niega esa opción.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete