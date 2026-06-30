Dólar arranca estable una semana corta con miras al reporte de nóminas no agrícolas en EEUU

El fin de semana estuvo marcado por nuevos intercambios de fuego entre EEUU e Irán, situación que puso en entredicho la tregua de 60 días acordada a mediados de mes, previo a que el domingo se comprometieran a dejar la violencia y retomar la diplomacia.

El dólar volvió sin cambios este martes de un fin de semana largo en Chile, atento a las oscilaciones que ha mostrado la divisa en el plano internacional, antes de que en dos días se publiquen datos de empleo fundamentales en Estados Unidos.

La paridad dólar-peso transaba estable a $ 923,2 esta mañana, tras el feriado del lunes por San Pedro y San Pablo. El dólar viene de su racha alcista más larga desde 2018, por el efecto prolongado de las orientaciones restrictivas de la Reserva Federal, en un contexto en el que la economía chilena se ha mostrado más bien débil.

El dollar index subía 0,3%, aunque viene de empezar la semana con una caída en la misma proporción. por su parte, el cobre Comex subía 1,3% a US$ 6,24 por libra, con lo que acumula un repunte de más de 4% desde sus mínimos de la semana pasada.

El petróleo Brent se estabilizaba cerca de US$ 73 por libra, en momentos en que los inversionistas evalúan la posibilidad de que enviados de EEUU e Irán se reúnan este martes en Doha, Qatar.

El fin de semana estuvo marcado por nuevos intercambios de fuego entre ambas partes en el golfo Pérsico, situación que puso en entredicho la tregua de 60 días acordada a mediados de mes, previo a que el domingo se comprometieran a dejar la violencia y retomar la diplomacia.

Próximos datos

Este martes a las 10:00 (misma hora en Chile) se darán a conocer en EEUU las ofertas laborales de mayo y el índice de confianza del consumidor del Conference Board de junio.

Hay una alta expectación antes de que este jueves se publique el informe de nóminas no agrícolas de junio, teniendo en cuenta la postura más dependiente de los datos que ha manifestado la Fed. Se esperan 115 mil nuevos empleos, cantidad semejante a la de mayo.

El reporte normalmente se publica el primer viernes de cada mes, pero los mercados de EEUU permanecerán cerrados este viernes 3 de julio. La primera economía global celebra el feriado del Día de la Independencia, que este año cayó el sábado 4 de julio, y por ende requirió ser observado un día antes.