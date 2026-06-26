Dólar abre estable y pone en suspenso la continuación de su racha alcista mientras se calman las compras globales

Un indicador del dólar global retrocedía, el cobre recuperaba terreno y las tasas cortas de EEUU se relajaban. El petróleo Brent se sacudió el susto de la víspera y caía de nuevo a niveles previos a la guerra de Irán.

El tipo de cambio abrió plano este viernes, mientras el rally mundial del dólar está dando signos de calmarse, en una semana marcada por la orientación restrictiva de la Reserva Federal (Fed).

La divisa estadounidense se estabilizaba en $ 912,9 esta mañana en el mercado local, tras cerrar una séptima jornada al alza y, con ello, su mayor racha de subidas desde octubre de 2024 en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El peso chileno encontraba dificultades para recuperar terreno, previo a un fin de semana largo en el país por el feriado del lunes, y mientras agentes extranjeros han venido restaurando en los últimos días su apuesta contra la divisa en el mercado derivado, a los niveles de mitad de mes.

El dollar index retrocedía 0,2% a 101,3 puntos y el cobre Comex subía 0,7% a US$ 6,18 por libra, por lo que sigue revirtiéndose parcialmente la tendencia que dominó la primera mitad de la semana, marcada por las expectativas de que la Fed suba las tasas de interés este año.

Los rendimientos del Tesoro a dos años, sensibles a las expectativas de política monetaria, caían 3,1 puntos base (pb), en línea con el petróleo Brent, que se sacudió el susto de la víspera y bajaba 3% hasta los US$ 73 por barril, nuevamente niveles previos a la guerra de Irán.

Eso sí, los futuros del índice tecnológico Nasdaq 100 operaban en rojo. "La renta variable sigue siendo un factor clave para el mercado de divisas en este momento, y los indicios de que el apetito por el riesgo en Asia continúa frágil hacen que sea difícil pronosticar un cambio rápido en las recientes ganancias del dólar global", escribió el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.

"Sin embargo, la reciente evolución de los precios parece respaldar, en cierta medida, nuestra impresión de que el valor de la divisa ya incorporó muchos factores alcistas. Al menos más allá del muy corto plazo, los argumentos a favor de una corrección a la baja se están fortaleciendo", sostuvo.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando, en su primera reunión al mando de la Fed, Kevin Warsh prometió una política de "mano dura" contra la inflación, y la mitad de los miembros del banco central se mostró dipuesta a restringir los créditos en los próximos meses.

Entre los funcionarios que recientemente hablaron en público, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, pasó de un tono más restrictivo a uno más neutral, mientras que, sin sorpresas, John Williams de Nueva York se mostró más flexible que el consenso del banco central. Este viernes hablará, Neel Kashkari, de Minneapolis, conocido por tener una mirada restrictiva.