Un mayo con malas cifras: la producción industrial completa ocho meses a la baja y la actividad comercial se desacelera

La producción minera cayó 10,6% frente al mismo mes de 2025 y la manufacturera 7,2% anual.

Señales de una débil actividad arrojaron las cifras sectoriales dadas a conocer este martes por el Instituto informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Industrial (IPI) acusó una caída de 7,5% frente al mismo lapso de 2025 debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo compone y, de esta forma, completó ocho meses de descensos.

El segmento minero disminuyó 10,6% anual como consecuencia de la menor actividad registrada en el área metálica, que decreció 13,0%, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre.

En paralelo, la producción manufacturera presentó un retroceso de 7,2% en 12 meses, explicado en gran medida, por la baja anual de 10,9% en elaboración de productos alimenticios.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) apenas creció 1,0% respecto de mayo de 2025 de la mano de la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,7%. Aquí fue clave el dinamismo de la generación eléctrica originada principalmente en las centrales solares.

¿Menos consumo?

Ligado con el consumo, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró un aumento de 1,6% en mayo frente al mismo período del año pasado, lo que representa una desaceleración respecto al 3,2% visto en abril.

En este resultado incidió el incremento de dos de las tres divisiones que lo componen, según informó el INE.

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 4,6% en 12 meses gracias a la venta por correo y por internet.

El segmento al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, presentó un incremento anual de 3,1%, explicado, en especial, por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Por su parte, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, exhibió una reducción de 2,1% respecto a mayo de 2025, como consecuencia, fundamentalmente, del descenso de venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos.

En este escenario, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) avanzó 2,6% anual, acumulando una expansión de 0,6% al quinto mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un alza de 1,0% respecto al mes anterior, y un aumento interanual de 1,3%.

Muy dinamismo, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) registró un alza de 18,5% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 16,4% en lo que va del año. En este grupo destacaron los productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.