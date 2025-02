¿Cómo está afectando la nueva administración de Donald Trump a las criptomonedas?

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos por segunda vez, en noviembre de 2024, las expectativas del mercado cripto se dispararon ante un entorno regulatorio más amigable.

El optimismo se avivó cuando Trump nombró como nuevo jefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a Paul Atkins, un reconocido promotor de las criptomonedas. De hecho, desde 2017 se había desempeñado como como copresidente del grupo de defensa de las criptomonedas Digital Chamber’s Token Alliance.

Hasta ahí el panorama era alentador. Sin embargo, las políticas comerciales aplicadas por Trump en el primer mes de mandato generaron incertidumbre en los mercados y las criptomonedas no fueron la excepción, mostrando jornadas de alta volatilidad.

En el caso del bitcoin, la cripto más popular del mercado, ha tenido un vaivén en su precio, oscilando los US$ 100 mil, sin encontrar un precio estable.

Pese a ello, los actores del mercado chileno miran con optimismo el escenario. Según el cofundador y CFO de Buda.com, Guillermo Torrealba, durante el primer mandato de Trump “el mercado cripto experimentó un crecimiento sorprendente, incluyendo el auge de bitcoin en 2017 y 2021".

Y ante el segundo gobierno, el CTO de Skipo, Nicolás Pizarro, destacó que esta es la primera vez que hay un Gobierno “procripto, lo que podría convertirse en un catalizador importante si se cumplen las promesas de campaña”.

Aranceles y datos económicos

Entre los factores que han motivado la volatilidad de las criptomonedas, Pizarro explicó que esto se debe a que “los datos económicos que ha entregado EEUU respecto a las tasas de interés e inflación no han cumplido con las expectativas, desincentivando así la inversión en activos de riesgo como bitcoin”.

Por otro lado, el aumento de los aranceles por parte del gigante norteamericano a Canadá, México y China tienen como consecuencia “una mayor inflación y lo que hace que la Fed no pueda bajar las tasas”, afirmó el cofundador y director de operaciones de la plataforma de inversión en criptoactivos Arch Finance, Nicolás Jaramillo.

El ejecutivo agregó que una de las condiciones necesarias para que el mercado cripto se desarrolle, es que "la Fed pueda bajar las tasas y crezca la liquidez a nivel mundial. Entonces, mientras eso no ocurra, vamos a seguir viendo esta volatilidad”.

Asimismo, factores como el posible establecimiento de una “reserva estratégica de bitcoin y su enfoque en un marco más flexible para la industria podrían seguir influyendo en el comportamiento del mercado”, indicó Torrealba de Buda.com.

Ecosistema cripto

Durante este año, "el precio del bitcoin ha estado entre US$ 90 mil en su parte más baja, llegando a los US$ 108.000 en la otra punta. Lo cual es una volatilidad bastante grande para un periodo de tiempo corto como el que estamos viendo”, comentó Jaramillo.

El cofundador de Arch Finance, aseguró que, cuando se trata de las demás monedas virtuales, “hay una discusión bien grande dentro del ecosistema cripto de si estamos o no en un bullrun, que es la etapa en que todas las criptomonedas crecen y sobre todo las más chicas crecen más que bitcoin. Y nosotros creemos que todavía no, no estamos en esa etapa”.

Criptomonedas como ethereum, chainlink y solana “no han estado en niveles máximos y no están en los niveles en que había estado en los ciclos anteriores”, continuó Jaramillo.

La cripto solana ha generado una importante atracción de seguidores por su alta capacidad de procesamiento de transacciones y bajos costos, pero más aún, por las aplicaciones prácticas que el proyecto ofrece, dado que el ecosistema de esta moneda ha visto un fuerte crecimiento en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, “lo que lo hace muy atractivo para los desarrolladores e inversionistas con alto apetito de riesgo”, indicó Pizarró.

En el caso de chainlink, esta se convirtió en el segundo criptoactivo de mega capitalización con mejor rendimiento. Esta alza se relaciona “con el creciente optimismo impulsado por la adopción de chainlink por parte de entidades afiliadas a Trump, lo que aumenta la confianza de los inversores", dijo.

Respecto de ethereum, se presentó “una disminución en la dominancia de mercado”, aseguró Pizarro, obteniendo un crecimiento de 42%. Esto ha provocado que monedas como solana ganaran popularidad entre el público por su mayor estabilidad y menores costos de transacción.

Por último, en el caso de las stablecoin (o monedas estables), como lo es USDC, están “explotando en uso y son, hoy por hoy, el caso de uso más popular y con mayor potencial de crecimiento dentro del ecosistema” concluyó Torrealba.

Añadió que “creemos que esta tendencia está lejos de frenar y sólo seguirá creciendo en el futuro”.