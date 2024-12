Dólar abre sin mayores variaciones su última sesión del año a la espera de batería de datos en Chile y EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El precio del dólar en Chile comenzó su última jornada del año sin mayores, a la espera de una serie de datos macroeconómicos tanto en Chile como Estados Unidos que darían volatilidad al tipo de cambio.

El dólar operaba estable a $ 994,17 en la apertura de la sesión, según Bloomberg. A nivel internacional, el dollar index, que compara a la divisa estadounidense con una serie de monedas del mundo, caía 0,17%.

Por su parte, el cobre continuaba con su volatilidad vista en el último mes, que lo ha llevado a mirar de cerca los US$ 4 la libra y acercarse a los US$ 4,3 la libra. Así, los contratos futuros del metal rojo en la bolsa mercantil Comex caían 0,1% a US$ 4,11 la libra.

Si bien los operadores esperan que el mercado actúe a media máquina al comienzo de esta semana, con un martes de cierre anticipado y el miércoles feriado, será una jornada con datos importantes. Todo comenzará en Chile, a las 09:00 horas, cuando se publique la tasa de desempleo local para el mes de noviembre, para el que se espera un 8,4%.

"Si el desempleo muestra un aumento, podría debilitar aún más al peso chileno, dado que reflejaría un menor dinamismo económico", explicó el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda.

Luego, los ojos se posarán en EEUU. A las 11:45 hora chilena se publicará el Índice de Gestor de Compras (o PMI, sus siglas en inglés) de Chicago, determina la salud económica del sector manufacturero en dicha región, mientras que a las 12:30 horas se revelará el índice para la industria de la Reserva Federal. Ambos buscarán dar señales de la fortaleza económica estadounidense.