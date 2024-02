Encuesta de BofA muestra cómo los inversionistas apuestan al rally de las acciones tecnológicas de EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los inversionistas están all in en acciones tecnológicas estadounidenses a medida que se vuelven más optimistas sobre el crecimiento global en dos años, según una encuesta de Bank of America Corp.

La asignación a tecnología en las carteras de inversión se encuentra ahora en su nivel más alto desde agosto de 2020, según mostró la encuesta global de administradores de fondos. La exposición a las acciones estadounidenses en general también ha aumentado, mientras que la reducción de los riesgos macroeconómicos llevó a los inversionistas a recortar los niveles de efectivo en 55 puntos básicos desde enero.

Anteriores caídas similares en los niveles de efectivo fueron seguidas por ganancias del mercado de valores de alrededor del 4% en los tres meses siguientes, escribió el estratega Michael Hartnett en una nota.

Las empresas de tecnología, que generalmente se benefician de tasas de interés más bajas, han llevado a las acciones estadounidenses a un nivel récord este año, y el Nasdaq 100 se encamina a un cuarto mes consecutivo de ganancias. Pero el repunte ha dejado al índice de referencia S&P 500 en el llamado territorio de sobrecompra, que algunos participantes del mercado consideran un precursor de las caídas.

Hartnett dijo en la nota del 13 de febrero que el posicionamiento excesivamente alcista de los inversores se estaba convirtiendo cada vez más en un obstáculo para los activos de riesgo.

El repunte podría recibir más combustible el martes, cuando Estados Unidos publicará cifras mensuales sobre los precios al consumidor. Se espera que los datos muestren una mayor desinflación en los servicios tras las recientes caídas en los precios de los bienes, lo que reforzará los argumentos a favor de recortes de tasas por parte del banco central, según Bloomberg Economics.

La mayoría de los encuestados de BofA también espera que la inflación disminuya, mientras que sólo el 7% predice una mayor presión sobre los precios. Alrededor del 65% de los inversores pronostican un aterrizaje económico suave, mientras que la probabilidad de un aterrizaje forzoso se redujo al 11%. Alrededor del 41% de los participantes dijeron que esperan que las acciones de crecimiento de gran capitalización impulsen los mercados de valores, mientras que el 18% indicó que las ganancias serían impulsadas por las acciones de crecimiento de pequeña capitalización.