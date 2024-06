Rothschild, el banco de inversión de 200 años que navega en el mercado chileno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un actor financiero europeo de más de 200 años se está involucrado paulatinamente y con mayor frecuencia en las grandes operaciones del mercado chileno. Se trata de Rothschild & Co., una de las dos entidades que continúa el legado banquero de la familia Rothschild, y que hoy se encuentra asesorando a WOM en el Capítulo 11 en Estados Unidos.

Asimismo, la institución basada en París fue contratada por Codelco para buscar un socio estratégico para la cuprífera estatal en el Salar Maricunga.

En entrevista con DF, en abril de este año, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, explicó que Rothschild está en el proceso de buscar eventuales aliados para el restante 49% del proyecto (la minera chilena tiene el 51%).

En esa ocasión, Pacheco añadió que espera de aquí a fin de año tener propuestas de candidatos y el primer trimestre del próximo año definir al nuevo socio.

Rothschild no es un nombre ajeno a Codelco. En octubre de 2023, asesoró a la minera en la compra de Lithium Power International (LPI) a sus antiguos controladores australianos, sociedad dueña del proyecto Blanco en Maricunga.

Rothschild & Co. también asesoró a Grupo Saesa en la compra de los activos de transmisión energética a Enel Chile en 2022, por unos US$ 1.350 millones.

Si bien Rothschild no tiene operación directa en Chile, desde una oficina en Brasil se gestiona la operación en Latinoamérica.

Al salvataje de WOM

Por su parte, la filial inglesa de Rothschild, N.M. Rothschild and Sons Limited, es el banco de inversión a cargo del salvataje de WOM en su proceso de Capítulo 11 del Tribunal de Quiebras de Delaware, Estados Unidos.

Según apuntó WOM en la sede judicial, “tienen una lista de 98 partes potenciales que creen que podrían estar interesadas y que tendrían los recursos financieros para consumar una transacción de reestructuración integral”.

Además, WOM presentó seis razones por las que deberían tener sus procedimientos en Estados Unidos y no en Chile. Entre ellas alegó que las leyes chilenas tienen una “incapacidad” de incluir entidades extranjeras en una reestructuración.

Los 200 años de historia

El origen de la dinastía Rothschild se encuentra a finales de 1700, cuando Mayer Amschel Rothschild logró levantar un imperio financiero basado en negocios cambiarios. Más tarde, envió a su tercer hijo, Nathan Mayer Rothschild, a Londres, para extender las operaciones de la familia. La misma fórmula utilizó para otros tres de sus descendientes, a quienes envió a París, Nápoles y Viena.

La llegada a Inglaterra terminó en la creación de N. M. Rothschilds and Sons Limited, una de las instituciones financieras más importantes de Europa. En París también vivieron un éxito.

No fue hasta 2003 que las dos ramas, la londinense y la parisina, se fusionaron para dar paso a Rothschild & Co. Al cierre de 2022 -última información pública disponible-, administraba unos US$ 110 mil millones.

Pero no es la única que busca llevar el legado. En 1953, el franco-suizo Edmond de Rothschild, de la quinta generación de la familia, fundó el banco de inversiones homónimo, Edmond Rothschild Group, en Francia.

En sus poco más de 70 años de operación, la compañía hoy se encuentra radicada en Suiza y ha logrado administrar más de U$ 178 mil millones a través de sus líneas de negocio, que también incluyen un fuerte foco en la gestión de activos y de patrimonio.

En Chile, Edmond de Rothschild mantiene asociaciones con Banchile Inversiones y SURA Investment para ofrecer soluciones de gestión patrimonial.

Disputa familiar

Si bien provienen del mismo linaje familiar, ambas firmas Rothschild son fuertes competidoras, sobre todo en el segmento de gestión de patrimonios, lo que incluso los llevó a enfrentarse en tribunales.

Los roces escalaron a la justicia en 2015, cuando Edmond de Rothschild Group, entonces encabezado por el fallecido Benjamin de Rothschild, tomó acciones legales en contra de Rothschild & Co., firma que lideraba el sobrino de Benjamin, Alexandre de Rothschild.

En la acción legal, la institución radicada en Suiza acusó a sus familiares de inducir a la confusión al utilizar el apellido Rothschild en el nombre de la firma como una marca propia, lo que potencialmente podría dañar a otros miembros del clan familiar.

Finalmente, en 2018 llegaron a un acuerdo donde el grupo Rothschild & Co. pudo mantener su marca corporativa, pero debió modificar su nombre en las áreas de banca privada y gestión de activos a Rothschild Martin Maurel en Francia, Bélgica y Mónaco.

Con todo, ambas firmas, según sus cifras de gestión de activos, quedaron detrás de otros grandes del mercado europeo como Pictet y Julius Baer. Por ello, desde el mercado apuntan a una eventual fusión para aumentar la escala del negocio familiar.

Sin embargo, en una reciente entrevista a Reuters, la CEO de Edmond de Rothschild y viuda de Benjamin, Ariane de Rothschild, sostuvo que esta eventual unión sería una “fantasía” del mercado.

Añadió: “Seguimos siendo dos bancos muy diferentes. Rothschild & Co, con un negocio predominantemente de fusiones y adquisiciones, es muy activo y dinámico en banca privada y gestión de activos. Nuestra actividad principal es la banca privada y la gestión de activos”.