Cobre en EEUU amplía su prima frente a la referencia en Londres por arancel de Trump y Citi plantea que a Chile podría ser de 25%

Los futuros del cobre en Estados Unidos ampliaban el miércoles su prima respecto al referencial de Londres, reflejando el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a la importación del metal que, de aplicarse, sería un momento crucial para el mercado.

"Creo que el arancel sobre el cobre lo vamos a poner en el 50%", dijo Trump a periodistas en una reunión del gabinete de la Casa Blanca el martes. Según el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, el arancel probablemente entraría en vigor el 1 de agosto o incluso antes.

La prima del contrato de futuros de cobre Comex más activo respecto al contrato de cobre a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres (LME) que sirve de referencia mundial saltó al 27% el miércoles desde el 13% previo al anuncio de Trump.

"Este es un momento decisivo para el mercado del cobre en 2025, ya que la inminente implementación de aranceles marcados debería cerrar abruptamente la ventana para nuevos envíos significativos de cobre hacia Estados Unidos", dijeron analistas de Citi en una nota.

El cobre en la LME caía un 1,9% a US$ 9.603 por tonelada métrica más temprano en la mañana, tras tocar losUS$ 9.553,5, su mínimo desde el 13 de junio. El cobre Comex, alcanzó un máximo histórico el martes, pero bajaba un 2,7% a US$ 5,534 la libra.

¿Menor arancel a Chile y Canadá?

El arbitraje Comex-LME se mantuvo por debajo de la tasa prevista del 50% mientras el mercado esperaba más claridad sobre a qué productos de cobre y a qué proveedores afectaría el arancel de importación.

Los mayores proveedores de cobre de Estados Unidos -incluidos Chile y Canadá- podrían obtener finalmente un arancel más bajo del 25%, según Citi.

De acuerdo con Bloomberg, el mercado no está totalmente convencido de que se impondrá un impuesto del 50% de manera universal. Una excepción para un proveedor importante como Chile amortiguaría considerablemente el golpe para los importadores, y los fabricantes cuentan ahora con enormes inventarios gracias a las importaciones récord de los últimos meses.

Muchos analistas y operadores esperaban aranceles relativamente más bajos, del 25%, por lo que el umbral más alto hace que esas exenciones cobren mayor importancia. El flujo masivo de cobre hacia EEUU este año también significa que el mercado allí está relativamente bien abastecido por ahora.

La entrada masiva de cobre en Estados Unidos desde que Washington inició su investigación sobre posibles aranceles al cobre a mediados de febrero también ha limitado el efecto inmediato de los aranceles para los consumidores estadounidenses del metal: los sectores de la construcción, la electrónica y el transporte.

Los operadores han enviado cobre desde almacenes de todo el mundo a Estados Unidos en los últimos cinco meses, lo que ha elevado los inventarios de Comex HG-STX-Comex a su nivel más alto en siete años.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME CMAL3 bajaba un 0,2% a US$ 2.580,5 la tonelada, el zinc CMZN3 subía un 0,2% a US$ 2.725,50, el plomo perdía un 0,9% a US$ 2.038, el estaño cedía un 0,6% a US$ 33.120 y el níquel sumaba un 0,1% a US$ 15.045.