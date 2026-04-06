Los precios del crudo caen levemente en sesión volátil por cautela luego que EEUU e Irán reciben una propuesta marco de alto el fuego

Los inversionistas esperan noticias claras sobre el estado de las negociaciones y se muestran cautos ante las pérdidas sostenidas de suministro provocadas por las interrupciones en el transporte marítimo.

Los precios del petróleo bajaban en una jornada volátil el lunes, mientras los inversionistas esperan noticias claras sobre el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y se muestran cautos ante las pérdidas sostenidas de suministro provocadas por las interrupciones en el transporte marítimo.

A las 1109 GMT, los futuros del Brent caían 64 centavos, o un 0,6%, a US$ 108,39 el barril, y los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban US$ 1,33, o un 1,2%, a US$ 110,21.

El movimiento de los precios en la jornada quedaba eclipsado por el alza del 11% del WTI y del 8% del Brent experimentado durante la sesión anterior del jueves, el mayor incremento absoluto de precios desde 2020.

Estados Unidos e Irán recibieron el marco de un plan para poner fin a las hostilidades, pero Teherán rechazó de inmediato la reapertura del estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump amenazó con desatar un "infierno" sobre Irán si no llega a un acuerdo antes del final del martes.

Irán también afirmó que había formulado sus posiciones y exigencias en respuesta a las recientes propuestas de alto el fuego transmitidas a través de intermediarios.

El estrecho de Ormuz, por el que transitan crudo y productos petrolíferos procedentes de Irak, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, permanece en gran parte cerrado debido a los ataques iraníes contra el tráfico marítimo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Sin embargo, algunos buques, entre ellos un petrolero operado por Omán, un portacontenedores de propiedad francesa y un buque de transporte de gas de propiedad japonesa, han atravesado el estrecho desde el jueves, según muestran los datos de transporte marítimo, lo que refleja la política de Irán de permitir el paso a los buques de países que considera más amigos.

"El mercado está tratando de hacerse una idea de qué esperar en el futuro. La noticia más importante de este fin de semana ha sido que algunos buques han atravesado el estrecho", afirmó Ole Hvalbye, analista de SEB Research. Asimismo, destacó que Europa siguió perdiendo barriles físicos y productos en favor de Asia debido al endurecimiento del mercado.