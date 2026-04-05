La OPEP+ acuerda aumentar las cuotas petroleras cuando reabra el estrecho de Ormuz

Con los flujos de petróleo del Golfo Pérsico paralizados por la guerra con Irán y los principales productores como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait obligados a reducir la oferta, una medida de este tipo sería puramente teórica.

La OPEP+ acordó este domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para mayo, un incremento modesto que quedará en gran medida sobre el papel, ya que sus miembros clave no pueden elevar la producción debido a la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La guerra ha cerrado el estrecho de Ormuz —la ruta petrolera más importante del mundo— desde finales de febrero y ha reducido las exportaciones de los miembros de la OPEP+ Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, los únicos países del grupo que podían aumentar significativamente la producción incluso antes de que comenzara el conflicto.

El aumento de la cuota de la OPEP+ de 206.000 barriles diarios representa menos del 2% del suministro interrumpido por el cierre de Ormuz, pero indica la disposición a aumentar la producción una vez que se reabra la vía marítima, según han señalado fuentes de la OPEP+. La consultora Energy Aspects calificó el aumento de "teórico" mientras persistan las interrupciones en el estrecho.

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"En realidad, añade muy pocos barriles al mercado", afirmó Jorge León, antiguo funcionario de la OPEP.

Los precios del petróleo se han visto afectados por cinco semanas de conflicto, alcanzando casi los US$ 120 por barril el mes pasado, y el aumento vertiginoso de los costos de productos como el combustible para aviones y el diésel amenaza con una nueva ola de inflación. Los futuros del Brent cerraron cerca de los US$ 109 el viernes después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera una escalada en la guerra, lo que podría prolongar las interrupciones en el flujo de energía a través del vital estrecho de Ormuz.

Antes de que estallara el conflicto, ocho naciones importantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios habían estado restableciendo gradualmente el suministro que se había interrumpido en 2023. Mantuvieron la producción estable durante los primeros tres meses de este año, y luego, el 1 de marzo, un día después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán, acordaron un pequeño aumento de 206.000 barriles diarios para abril.

Tráfico marítimo

El estrecho de Ormuz lleva prácticamente cerrado más de un mes, lo que ha provocado lo que la Agencia Internacional de Energía ha calificado como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero. El tráfico a través de este estrecho canal, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial en condiciones normales, se ha reducido drásticamente, aunque en los últimos días se han observado leves indicios de recuperación.

El viernes, el promedio móvil de siete días de tránsitos alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la guerra, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Dos superpetroleros que transportaban crudo saudí y emiratí aparentemente abandonaron el Golfo la semana pasada.

El ejército iraní declaró el sábado que su vecino, el " hermano Irak ", está exento de cualquier restricción para cruzar el estrecho. Si bien esta concesión podría desbloquear hasta 3 millones de barriles diarios de cargamentos iraquíes, un funcionario en Bagdad advirtió que su utilidad dependerá de si las compañías navieras están dispuestas a arriesgarse a entrar en el estrecho.

Según informó la AIE a mediados de marzo, los productores de la región del Golfo, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak, han reducido su producción de petróleo en unos 10 millones de barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 10 % del suministro mundial. Incluso si cesan los combates, podría llevar tiempo que los petroleros regresen a los puertos y se reactive la producción, y aún no está claro cuál será la futura influencia de Irán sobre el tráfico del estrecho de Ormuz.

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Actualmente, el país ejerce un control considerable sobre el transporte marítimo a través de este punto estratégico, estableciendo un sistema de peaje y otorgando un trato preferencial a los buques procedentes de países que considera amigos.

Producción rusa

Además de las interrupciones que afectan a los miembros del Golfo, otros como Rusia no pueden aumentar la producción —en el caso de Moscú, debido a las sanciones occidentales y a los daños en las infraestructuras causados durante la guerra con Ucrania.

La coalición OPEP+, integrada por 22 naciones, tiene, al menos en teoría, otro conjunto de restricciones a la producción que se remontan a 2022. El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento, órgano asesor que evalúa los mercados petroleros en nombre del grupo, también se reunirá en línea el domingo.