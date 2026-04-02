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Los designados por AFP Cuprum, Modelo y PlanVital para implementar la reforma al sistema de pensiones

Para abordar la implementación de la ley previsional, algunas administradoras han elegido ejecutivos, cuya tarea es liderar y coordinar a los equipos internos.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>El gerente de Finanzas de AFP Cuprum, Alejandro Arellano. El gerente Legal y de Asuntos Públicos de AFP PlanVital, Guillermo Matte. El gerente general de AFP Modelo, Andrés Flisfisch.</p>

El gerente de Finanzas de AFP Cuprum, Alejandro Arellano. El gerente Legal y de Asuntos Públicos de AFP PlanVital, Guillermo Matte. El gerente general de AFP Modelo, Andrés Flisfisch.

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