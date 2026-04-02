Los designados por AFP Cuprum, Modelo y PlanVital para implementar la reforma al sistema de pensiones

El gerente de Finanzas de AFP Cuprum, Alejandro Arellano. El gerente Legal y de Asuntos Públicos de AFP PlanVital, Guillermo Matte. El gerente general de AFP Modelo, Andrés Flisfisch.

Para abordar la implementación de la ley previsional, algunas administradoras han elegido ejecutivos, cuya tarea es liderar y coordinar a los equipos internos.

La implementación de la reforma previsional se ha convertido en uno de los focos de mayor atención de la industria de AFP.

Por ello, las administradoras han ido designando a los ejecutivos que llevan adelante este proceso, que incluye el liderazgo de equipos, análisis normativo y ejecución operacional, entre diversas tareas.

AFP Capital reveló a DF el año pasado que sus equipos, en una primera etapa, son encabezados por la gerenta de pensiones, operaciones y finanzas, María Paz Abarca, y el sugerente legal, Diego Kother.

En el caso de AFP Cuprum, se designó al gerente de finanzas, Alejandro Arellano, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se encuentra en el cargo desde 2019.

Como líder de este proceso en la gestora ligada a la aseguradora estadounidense Principal, uno de los temas que ha abordado es el tecnológico. Al respecto, Arellano comentó en una publicación en redes sociales de la AFP que “de cara a la reforma de pensiones, Cuprum ha fortalecido su base tecnológica en múltiples frentes. Además, hay un fuerte impulso por integrar los beneficios de la IA de forma transversal en la organización, desde nuestros procesos hasta la experiencia final”.

El “director de la reforma” en PlanVital

En PlanVital crearon el rol de “director de la reforma” para su implementación, puesto que es ocupado por el también gerente legal y de asuntos públicos, Guillermo Matte, abogado experto en regulación previsional y de mercado de capitales, entre otras materias.

Desde la AFP ligada a la italiana Generali explicaron que Matte, -quien lleva siete años en la empresa- “tiene la responsabilidad de la dirección integral, coordinación transversal y supervisión estratégica de la implementación de la reforma”.

En esa línea, actúa como punto de articulación entre el directorio, y el resto de los equipos.

El equipo de Modelo

En AFP Modelo, el gerente general, Andrés Flisfisch, es quien encabeza la implementación. A él, sin embargo, le reportan en este proceso el gerente de inversiones, Andrés Balassa; el de operaciones; Claudio Pezzopane; y el de beneficios, Juan Carlos Novoa.

“AFP Modelo ha designado a un equipo de alta trayectoria para liderar la implementación de la reforma de pensiones, bajo el liderazgo directo de su gerente general, quien encabeza la correcta ejecución de este proceso estratégico. Se trata de profesionales con más de dos décadas de experiencia en la industria financiera y previsional, reconocidos por su capacidad de gestión y liderazgo en proyectos normativos de gran impacto”, señaló Modelo.

Juan Carlos Novoa, gerente de Beneficios de Modelo; Claudio Pezzopane, gerente de Operaciones; y Andrés Balassa, gerente de Inversiones.











Habitat y UNO

En tanto, desde AFP Habitat indicaron que establecieron un sistema de mesas de trabajo, que le reportan a la división de Control de Gestión, que está integrando diferentes áreas.

“Se trata de una gobernanza permanente, orientada a implementar en el corto, mediano y largo plazo los distintos aspectos de la nueva legislación. Esta estructura aborda los desafíos para inversiones, tecnología, operaciones, clientes y comercial además de los impactos normativos”, explicó Habitat.

Añadió que “estas mesas han sido fundamentales para realizar un diagnóstico profundo y riguroso de los procesos que implica la reforma”.

En tanto, desde AFP UNO informaron que crearon un equipo multidisciplinario de proyectos, compuesto por diferentes sectores de la administradora.

Este equipo, sostuvieron desde la firma, “tiene el objetivo de asegurar que la implementación se lleve a cabo de manera correcta, en tiempo y forma, y en línea con los plazos establecidos”.