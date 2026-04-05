Trump promete destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán a menos que reabra el estrecho de Ormuz

Trump profirió sus nuevas amenazas tras anunciar el rescate "milagroso" del aviador estadounidense desaparecido la madrugada del domingo.

Donald Trump ha amenazado con bombardear las centrales eléctricas y los puentes de Irán si este país no reabre el estrecho de Ormuz, después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo un audaz rescate de un aviador herido cuyo avión de combate fue derribado sobre el país el viernes.

El presidente estadounidense dio a Irán hasta las 8 de la tarde, hora del este, del martes para reabrir la crucial ruta marítima, después de haber amenazado previamente con desatar el "infierno" en una publicación en redes sociales repleta de improperios.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, escribió Trump en Truth Social el domingo.

“¡¡¡No habrá nada igual!!! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ¡Alabado sea Alá!”

Desde que comenzó la guerra, Irán ha paralizado casi por completo el tráfico marítimo a través de esta vía fluvial crucial, lo que ha desencadenado una crisis energética mundial y un aumento vertiginoso de los precios de la gasolina.

Los ataques contra "objetos indispensables para la supervivencia de la población civil" están prohibidos por el derecho internacional, y los expertos en derecho afirman que las acciones con las que Trump ha amenazado podrían constituir crímenes de guerra.

El máximo comandante militar de Irán advirtió que "se abrirían las puertas del infierno" si Estados Unidos e Israel seguían atacando la infraestructura energética de la república islámica.

“Atacaremos sin restricciones toda la infraestructura utilizada por el ejército terrorista estadounidense, así como la infraestructura del régimen sionista, con ataques devastadores y continuos”, declaró el general de división Ali Abdollahi, del centro de mando principal de las fuerzas armadas.

Rescate del aviador

Trump profirió sus nuevas amenazas tras anunciar el rescate "milagroso" del aviador estadounidense desaparecido la madrugada del domingo.

Las fuerzas estadounidenses pusieron en marcha el viernes una frenética misión de búsqueda y rescate después de que el F-15E tripulado por dos personas fuera derribado sobre una remota zona montañosa de Irán.

El piloto del avión fue rescatado rápidamente, pero un oficial de sistemas de armas, cuyo paracaídas aterrizó en otro lugar, permaneció en tierra durante dos días. Trump declaró que el aviador estaba siendo "perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más". Según dos personas familiarizadas con las operaciones militares estadounidenses, las fuerzas de operaciones especiales rescataron al aviador desaparecido.

Irán ha encontrado una poderosa herramienta de presión en su represalia contra los bombardeos estadounidenses e israelíes, amenazando el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

El mes pasado, Trump amenazó con "destruir" las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no cumplía con el plazo de 48 horas para reabrir el estrecho. Tras la amenaza de Irán de tomar represalias contra las instalaciones energéticas de los países árabes del Golfo, Trump le concedió a Irán 10 días adicionales para cumplir con el plazo, afirmando que Estados Unidos e Irán habían comenzado a "mantener conversaciones muy productivas".

Dicho plazo expiraba el lunes. Los funcionarios iraníes niegan que los adversarios estén manteniendo conversaciones sustanciales y acusan a Trump de aludir a un acuerdo para tranquilizar a los mercados.

El domingo, Trump insistió ante un reportero de Fox News en que los iraníes estaban "negociando ahora" y que ambas partes podrían llegar a un acuerdo tan pronto como el lunes.

“Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volarlo todo por los aires y apoderarme del petróleo”, dijo el presidente estadounidense, según Fox News.

Según informes, Trump también reconoció que su administración había intentado armar a facciones de la resistencia iraní. "Enviamos armas a los manifestantes, a muchos de ellos", informó Fox News citando a Trump. "Y creo que los kurdos se quedaron con las armas".

Estados Unidos, Israel e Irán continuaron intensificando sus ataques el domingo.

Las operaciones en la planta petroquímica de Borouge, en Abu Dabi, fueron suspendidas después de que tres incendios fueran provocados por escombros de interceptaciones aéreas, según informó el domingo la oficina de prensa del emirato. No se reportaron heridos en las instalaciones afectadas.

La aparente represalia por los ataques a una fábrica petroquímica iraní marca un repunte en los ataques de la república islámica contra instalaciones industriales en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque iraní anterior contra la fundición Emirates Global Aluminium en Abu Dabi podría tardar hasta un año en repararse.

A última hora del sábado, Irán lanzó ataques contra la infraestructura de agua y energía en Kuwait, según informó el país del Golfo, causando "graves daños materiales" a las instalaciones de electricidad y desalinización.

El Complejo Ministerial de Kuwait, sede de los ministerios de petróleo y finanzas, también fue atacado con drones. No se registraron heridos en ninguno de los dos ataques.

Israel afirmó haber bombardeado una planta petroquímica iraní que, según el gobierno, las fuerzas armadas del país utilizaban para producir materiales para armamento, incluidos misiles balísticos. En una declaración en video, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr como parte de la "máquina de hacer dinero" de Teherán.

Tras un ataque similar contra instalaciones petroquímicas iraníes el mes pasado, Teherán tomó represalias atacando la infraestructura energética en el Golfo, causando graves daños a la mayor planta de gas natural licuado del mundo en Qatar.

Trump ha desplegado miles de tropas de combate adicionales en Oriente Medio, lo que aumenta la posibilidad de una invasión terrestre. Los analistas de defensa afirman que tal medida podría ocasionar un número considerablemente mayor de bajas estadounidenses y provocar una fuerte reacción pública.

“Creo que la pregunta clave de cara al futuro con respecto a cualquier tropa sobre el terreno sería: ¿con qué propósito?”, dijo el congresista republicano Mike Lawler el domingo en el programa Meet the Press de la NBC .