EEUU rescató con vida al piloto de avión derribado en Irán
El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.
"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump en su publicación.
El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.
El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.
"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.
"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.
Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.
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