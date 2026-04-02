Comienza a moverse el tablero: los nombres que asoman para las próximas elecciones de la CPC

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 ha sido intenso al interior de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) . Entre octubre y marzo de este año el gremio ha tenido que prepararse para ajustes internos.

A la salida de la gerenta general, Macarena Letelier, y la posterior llegada de Carolina Agüero, se sumó la partida del entonces vicepresidente Daniel Mas, quien dejó el gremio para integrarse al Gobierno como biministro de Economía y Minería, abriendo paso al arribo de Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la vicepresidencia-, entre otros cambios.

Los movimientos, aunque acotados, han incidido en el equilibrio interno del principal gremio empresarial, el cual deberá enfrentar a fines de este año un proceso eleccionario clave.

Y ello ocurrirá en un escenario marcado por la renovación y reordenamiento de liderazgos.

De hecho, entre este año y 2027 varias de las seis ramas que conforman la multigremial tendrán renovación de sus mesas directivas. La primera es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que renueva su mesa en agosto de este año. Luego, en 2027, le toca recambio a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación de Bancos (Abif) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Por lo que el próximo mandamás del mundo empresarial deberá relacionarse con nuevos pares empresariales a los pocos meses de asumir.

Y si bien aún quedan más de nueve meses para las próximas elecciones de la multigremial -que generalmente se realizan en diciembre-, ya han comenzado a circular nombres que podrían suceder a la actual presidenta, Susana Jiménez.

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Son conversaciones incipientes, pero que han tomado mayor protagonismo en un escenario marcado por algunas diferencias entre ramas a raíz de la discusión de los feriados irrenunciables.

Un contexto que, a juicio de varios empresarios, refuerza la necesidad de apostar por nombres consolidados y respaldados al interior del mundo empresarial, para reforzar la figura de un sector cohesionado. Algunos ya tienen sus apuestas.

Los nombres

Uno de los nombres mencionados por varios actores del mundo gremial es el de Luis Felipe Gazitúa.

Gazitúa, quien asumió en marzo de 2025 la presidencia del directorio de Bicecorp, es un hombre con respaldo en el mundo empresarial, por su amplia trayectoria, en la cual destacan cargos clave en en el Grupo Matte, como en CMPC, y Entel.

Su liderazgo, el cual es visto como “frontal y directo” por varios empresarios, es descrito como una buena característica para liderar al empresariado en un escenario que creen será crucial mostrar a un empresariado firme frente a la necesidad de apoyar los proyectos de ley que buscan reactivar la economía.

Además, su buena relación con el mandatario José Antonio Kast -ya que Gazitúa participó en el primer viaje de Kast a Argentina tras ganar las elecciones- es vista como un plus.

Susana Jiménez, actual presidenta de la CPC, acompañada del comité ejecutivo y el exvicepresidente Daniel Mas. Foto: Aton.

Otro nombre comentado es el de Óscar Hasbún, presidente de Vapores, además de director de la matriz Quiñenco y su filial Banco de Chile, y también exvicepresidente de la Sofofa.

Hasbún, quien también es director de CCU, presidente de SM SAAM y director de Invexans, es respaldado en la interna de Sofofa por su manejo técnico, y es descrito como una buena alternativa para liderar al mundo empresarial.

“En su rol como vicepresidente, supo posicionar junto a Rosario la necesidad de impulsar el crecimiento, y consolidaron la necesidad de realizar cambios en materia tributaria”, describe un cercano.

A Gazitúa y Hasbún se suman, al menos, dos nombres más: Alfredo Echavarría, el presidente de la construcción y hoy vicepresidente de la CPC; y Antonio Walker, presidente de la SNA y exministro de Agricultura.

En el primer caso, hay un sector que apoya la idea de que la CChC asuma el próximo período de la multigremial. Además, varios destacan el posicionamiento que ha logrado el gremio bajo su administración en temas como la crisis habitacional.

Con relación a Walker, un comentario escuchado de forma transversal entre las ramas, es su perfil dialogante. Se le destaca ser un dirigente con manejo político y técnico.

Con todo, se trata de nombres mencionados por algunos actores y, hasta la fecha, se desconoce su disposición a asumir un rol de este tipo.

Además, varios no descartan que con el transcurso del año y las carreras electorales de cada gremio, el escenario cambie significativamente y surja una sorpresa.