El Brent escala 5,5% y bordea los US$ 120 por barril en camino a una subida mensual récord por la guerra en Medio Oriente

El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ha escalado un 56% en el mes, su mayor incremento desde mayo de 2020.

Los futuros del crudo Brent se encaminaban el martes a su mayor ganancia mensual de la historia, tras ser impulsados por un nuevo ataque a un petrolero en Oriente Medio y una advertencia del secretario de Defensa estadounidense de que Estados Unidos intensificaría los ataques si Irán no llegaba a un acuerdo.

Los futuros del crudo Brent para mayo ganaban US$ 6,23, o un 5,52%, a US$ 119,01 por barril a las 1535 GMT. Los futuros del Brent para entrega inmediata se encaminaban a una ganancia récord del 64% en marzo, según datos de LSEG que se remontan a junio de 1988. El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ha escalado un 56% en el mes, su mayor incremento desde mayo de 2020.

Sin embargo, el contrato de Brent para junio caía 8 centavos, a US$ 107,31 por barril.

El precio de referencia internacional ha subido de forma constante durante las últimas cuatro semanas a medida que la guerra con Irán se ha intensificado, con ataques a la infraestructura energética en todo el Golfo que han provocado la peor interrupción del suministro de petróleo y gas de la historia.

La producción de petróleo de la OPEP se desplomó en marzo en 7,3 millones de barriles diarios con respecto al mes previo, a 21,57 millones de barriles diarios, su menor nivel desde el punto álgido de la pandemia de Covid-19 en junio de 2020, según una encuesta de Reuters, en medio de los recortes forzosos a las exportaciones.

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El mercado ha vacilado a lo largo del mes, con una serie de caídas cada vez que el Presidente estadounidense Donald Trump sugiere que la operación militar podría reducirse, para luego retomar su tendencia alcista ante la interrupción del suministro causada por las amenazas de Irán contra los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, la principal vía marítima por donde se transporta una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Trump ha sugerido que otros países deberían intervenir para abrir el estrecho, una medida que las naciones europeas no han querido tomar hasta que cesen las hostilidades. Estados Unidos ha levantado las sanciones al crudo procedente de Rusia y se ha comprometido a liberar reservas junto con un grupo de otras naciones, pero estas medidas solo compensarán la pérdida de suministro durante un período limitado.

La sesión del martes era volátil, con los futuros del Brent del mes más cercano oscilando entre un alza del 5,7% y una caída del 1,3% respecto al cierre del lunes.