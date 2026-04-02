Tepillé apela fallo que la condena a pagar $ 45 millones a empresa de alimentos

La empresa de seguridad Tepillé ingresó un recurso de apelación contra la sentencia que la condenó a pagar cerca de $ 45 millones a Comercial Manzini Limitada, firma dedicada a la elaboración de alimentos como pastas y empanadas.

El fallo de primera instancia acogió la demanda por indemnización de perjuicios presentada por Manzini, la que acusó incumplimientos en el servicio de vigilancia contratado para su planta ubicada en la comuna de Quinta Normal, en el contexto de un robo sufrido en sus instalaciones.

En su presentación, Tepillé cuestionó duramente la resolución, calificándola como “técnicamente deficiente” y señalando que representa “una grave injusticia material que desatiende la verdadera intención de las partes y la realidad del negocio jurídico subyacente”. Por ello, la firma solicitó que la sentencia sea revocada en todas sus partes.