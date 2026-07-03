CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop

El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.

A tres años de estallar el caso Factop, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió aplicar una nueva multa a una de las filiales del grupo LarrainVial.

Mediante una resolución exenta del 25 de junio, el organismo sancionó económicamente a la administradora de fondos LarrainVial Asset Management (LV AM AGF) por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la normativa, en la gestión de su vehículo “LV Facturas” (FI LV Facturas) y su inversión indirecta en el factoring Factop. La CMF dictaminó una multa de UF 600 para la gestora.

En detalle, el fondo invirtió en la firma de Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg a través del vehículo privado “FIP Facturas Nacionales”, que alcanzó a totalizar facturas cedidas por la compañía por $ 4.277 millones, con un promedio mensual de $ 855 millones, entre octubre de 2021 y agosto de 2022, representando entre un 6,64% y un 6,69% del total de instrumentos custodiados por dicho FIP.

Sin embargo, “entre febrero y agosto de 2022, se observaron señales crecientes de deterioro en la cartera de facturas de Factop, al punto que, en agosto de 2022, las facturas que se encontraban en mora alcanzaron los $ 533.069.841, representando un 100% del total de facturas de Factop en custodia y una 15,6% del total de facturas en mora del FIP Facturas Nacionales”, reveló la CMF en su resolución.

“Frente a lo anterior, LV AM AGF adoptó la decisión de reducir la exposición del FIP Facturas Nacionales en Factop en mayo de 2022”, añadió.

Pese a ello, “recién en agosto de 2023, LV AM AGF determinó deteriorar la porción de la deuda Factop no sujeta a garantías inmobiliarias, lo que sólo fue informado a 11 de los 22 aportantes del FI LV Facturas”, denunció el regulador.

Infracciones

Tras su proceso sancionatorio, la CMF determinó que la gestora incurrió en la infracción al deber de cuidado y diligencia, ya que “LV AM AGF no evaluó adecuadamente a la contraparte Factop”.

Entre los principales argumentos, apuntó a que trasladó el riesgo de crédito a Factop, dependiendo de su solvencia y capacidad de pago, además de limitarse a utilizar auditorías o valorizaciones propias de la empresa de los Sauer y Topelberg, es decir, sin utilizar fuentes independientes ni revisión legal propia.

También, denunció infracción al deber de información, ya que LarrainVial Asset Management “no informó a la totalidad de los aportantes el hecho que estimó esencial”.

La CMF estableció que la firma, el 9 de agosto de 2023 -días antes de reconocer un impacto en su valor cuota- adelantó a menos del 50% de los inversionistas del fondo LV Facturas que determinó deteriorar una porción de la deuda de Factop.

Finalmente, la CMF estimó que la firma incurrió en la infracción al deber de contabilizar las pérdidas esperadas.

“La Investigada no mantuvo un análisis actualizado del valor de las cuotas del FIP Facturas Nacionales de las que el FI LV Facturas era dueño y que le hubiera permitido estimar el deterioro de esas cuotas, en atención al riesgo de crédito de las carteras de facturas o de facturas en garantía que mantenía el FIP”, sostuvo el regulador.

Además, indicó que la firma sancionada solo reconoció un golpe en el valor cuota de LV Facturas luego de que la gestora de Zurich informara el efecto de Factop en uno de sus fondos “y no producto de un monitoreo y evaluación periódica propia de LV AM AGF”.

“Por lo tanto, el reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas en el FIP Facturas Nacionales, en agosto de 2023, debido a su exposición en facturas cedidas por Factop, resultó extemporánea, considerando el conocimiento que LV AM AGF ya tenÌa respecto del comportamiento de pago y morosidad del factoring y las facturas cedidas”, concluyó.