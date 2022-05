Presidente de Renta 4: "Lo que nos está llegando de la Constitución no suena bien"

“Estamos viviendo un año complejo para los mercados”, relata el presidente ejecutivo del banco español Renta 4, Juan Carlos Ureta, que en Chile opera a través de una corredora de bolsa que lleva el mismo nombre.

A casi tres años de su última visita a Chile, el ejecutivo español entrega a DF su mirada sobre los factores que moverán la aguja de los mercados y manifiesta su preocupación por el proceso constituyente que vive el país.

- Considerando la pandemia, guerra e inflación, ¿qué ocurrirá con los mercados?

- Para nosotros 2022 es el año de corrección de todos los excesos que se habían producido en 2021, es un año de normalización monetaria, y en cierto modo de ajustes en los mercados, pero sin cambiar el dibujo básico de esa economía en transformación que va hacia una más sostenible.

Estamos viendo correcciones -a veces fuertes- en sectores como el tecnológico, también estamos viendo un proceso de normalización monetaria por parte de la Fed, que es muy complejo y estamos viendo esas ráfagas, por decirlo así, de ajustes de los mercados, que, en nuestra opinión todavía van a continuar y que son independientes de situaciones como la guerra en Ucrania.

- ¿Qué riesgos están más presentes?

- La inversión hoy es asignar recursos y saber que va a haber volatilidad. Por lo tanto, hay que gestionar los riesgos y creo que el riesgo principal para el mercado en este momento, curiosamente a nuestro juicio está en la Fed y en el hecho de que la normalización monetaria pueda ser excesiva en relación con la fortaleza de la economía.

- ¿Qué pasaría en ese último caso?

- Si la Fed se equivoca y comete un error de política monetaria, podría ocurrir que en los mercados el ajuste sea todavía mucho más brusco. Pensamos que no va a ocurrir, pero la Fed es muy importante porque marca la pauta a nivel global, sobre todo en Europa.

- ¿Hay espacio para una recesión?

- El riesgo de recesión es obvio. Otra cosa es que hablemos de una recesión fuerte o suave, o de una estanflación duradera o no, es decir, a corto plazo. Recesión suave puede haber, pero recesión duradera, prolongada no lo vemos. Somos muy creyentes en que hay una economía nueva que se ha venido incubando a lo largo del siglo XXI y que hoy está ahí. El comercio electrónico es una realidad.

Visión para Chile

- ¿Qué riesgos ven para la economía chilena y su mercado?

- En 2019 la preocupación eran los disturbios en las calles y no vino ningún otro tema a nivel económico. Chile iba muy bien y había una preocupación de que los disturbios pudieran afectar a esa estabilidad institucional que Chile ha tenido siempre. A partir de ahí han pasado muchas cosas. En Chile hay un nuevo gobierno y una asamblea constituyente. Creo que el riesgo para la economía chilena es que pierda su institucionalidad.

- ¿Cómo ven el debate de una nueva Constitución?

- Lo que nos está llegando de esa nueva Constitución no suena bien. Y por lo tanto, si va en la dirección en que se está comentando, no es bueno que haya una nueva Constitución. Si desde el punto de vista de la institucionalidad, economía y sociedad de Chile los mensajes que nos llegan de la Convención Constituyente no suenan a que Chile vaya a ir a mejor, sino más bien a peor. Entonces, con todo respeto a los ciudadanos chilenos, el ruido que nos llega no es bueno.

- ¿Qué cosas no les parece buenas?

- Todo lo que toque una economía básica de mercado y de iniciativa privada. A nuestro modo de ver es malo porque la historia del Siglo XX demuestra claramente que la creación de riqueza la hace la iniciativa privada. Es verdad que luego el Estado tiene su función de redistribución de justicia social y asistencial en aspectos como el educativo, salud, etcétera, que desde luego tienen que seguir mejorando para la población, pero la iniciativa privada es lo que crea riqueza en Chile.

- ¿Qué otra alternativa plantean?

- Si Chile, por decir así, no quiere seguir con ese modelo de economía de mercado, sería una mala noticia para los chilenos. En Chile se debe incorporar un modelo de capitalismo consciente, de responsabilidad social. Es muy potente lo que nosotros vemos como la alternativa para Chile, creemos que la iniciativa privada traerá mayor bienestar general por sobre un modelo estatista.

Oportunidades de inversión

- ¿Qué sectores están prefiriendo actualmente?

- La inversión temática siempre ha sido muy importantepara nosotros, como todo lo que se refiere a digitalización, salud con la telemedicina incluida, consumo básico y nuevas energías.

- ¿Incluso cuando están viviendo correcciones?

- Claro, lo que estamos viendo es que las llamadas "compañías endémicas", es decir, aquellas que en la época del confinamiento todos consumíamos más, se han ajustado mucho y las bolsas siempre son como el péndulo, va de un extremo a otro, y ahora sí que estamos empezando a ver valores realmente muy interesantes.

Creemos que van a seguir en corrección probablemente durante todo este año, y que hacia el año 2023 comenzarán a surgir.

- ¿Cómo han abarcado las criptomonedas?

- Tenemos todo preparado para poder operar en blockchain, NFT y criptomonedas. Creemos que el mundo cripto va a ser muy interesante y lo comparamos un poco con lo que pasó con las puntocom.

Hemos preparado una infraestructura de blockchain que podría empezar a funcionar mañana, pero hoy no podemos hacerlo en España porque las autoridades reguladoras no permiten a las entidades bancarias operar en criptomonedas. Y en Chile tampoco lo tenemos preparado para operar directamente en cripto, pero un cliente nuestro sí puede comprar acciones que estén vinculadas a este mundo.