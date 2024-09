Andrés Chadwick y llamada a Augusto Iglesias: "Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió este miércoles a la información que entregó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al Ministerio Público por los llamados que recibieron dos de sus comisionados en el marco de la supervisión de operaciones de la corredora STF Capital de la familia Sauer y Topelberg.

En el oficio enviado el 4 de septiembre al fiscal Felipe Sepúlveda se reveló que los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias informaron al Consejo de la Comisión comunicaciones recibidas entre marzo y abril de 2023, durante el proceso de supervisión de STF Capital, según publicó La Tercera.

Los llamados se referían a uno que realizó la abogada María Leonarda Villalobos a la comisionada Piedrabuena, mientras que el otro fue una llamada telefónica que recibió el comisionado Augusto Iglesias por parte de Andrés Chadwick sobre la situación que experimentaba STF.

Al respecto, Chadwick sostuvo este miércoles que "se me solicito realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión".

El exministro manifestó que "las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby. No tuve ningún contacto- ni antes ni después - con ninguna persona relacionada con STF" y añadió que "a la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno".