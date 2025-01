Enero, mes clave en pensiones: los éxitos y fracasos que dejó en los proyectos de los últimos tres gobiernos

23

Cuando faltaba poco más de un mes para entregar el mando, el Gobierno de Bachelet no logró los apoyos necesarios para sacar adelante su reforma de pensiones en la Sala de la Cámara de Diputados. El corazón del proyecto no fue aprobado al no contar con luz verde de la entonces oposición, pero tampoco de sectores de izquierda como el Frente Amplio.