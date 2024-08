Gastón Saavedra, senador PS e integrante de la Comisión de Trabajo: “No es que no me guste (la AFP estatal). Lo que pasa es que  estoy disponible a dejarla en compás de espera”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El senador socialista, Gastón Saavedra, forma parte del selecto grupo de los cinco senadores que tienen voz y voto en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, donde se está debatiendo uno de los proyectos que concentra las miradas del mercado: la reforma de pensiones.

“Estábamos en un punto muerto y haber tenido un acuerdo de la comisión es un hito importante para que se pueda seguir avanzando, sobre todo considerando que tenía plazos”, destacó Saavedra en entrevista con DF.

“Si (algo) se transforma en un punto que sea inexpugnable, evidentemente que habría que postergarlo porque no podemos poner en peligro la reforma”.

- El Gobierno ha dicho varias veces que tiene un optimismo moderado. ¿Qué tan optimista está usted?

- Ni aliciente ni moderado, optimista nomás. Confío en que se cumplan los acuerdos que hemos contraído y seguir avanzando en el proceso legislativo en los tiempos que están establecidos.

- ¿Cómo ve el ánimo al interior de su coalición? El senador Alfonso de Urresti planteó algunos reparos en la Sala.

- Sí, pero votó a favor. En esto puede haber existido alguna preocupación, es legítimo, pero votó a favor porque entiende que es lo que podemos lograr.

Tener una reforma previsional que nos garantice mejores pensiones es el objetivo político de todos y en ese camino estamos.

Por lo tanto, la controversia y puntos de lejanía creo que no hay y si los hay, diría que están fuera de discusión, porque tenemos que aunar esfuerzos para la reforma previsional, no para cuestiones y aspiraciones que pueden ser muy loables, pero que no se alcanza con lo que tenemos hoy en cuanto a la representación en el Senado.

- ¿Ve la posibilidad de tener una reforma más cerca?

- Sí, lo veo más cerca.

“Hay que enfocarse en el propósito”

- ¿Cómo se explica la diferencia entre el Gobierno y la comisión técnica por la división de la industria?

- Es normal que haya diferencias porque es una discusión compleja. Pero tenemos que entender que estamos tras una reforma donde podemos reinstalar la seguridad social y, que además, lo estamos haciendo en minoría, por tanto, lo que se pueda lograr es para lo que alcance el acuerdo.

Hay que enfocarse en el propósito, con la creación de un nuevo sistema y que a lo mejor es el primer piso del edificio que podremos alcanzar en este tiempo político. Ya habrá una correlación de fuerzas distintas y ahí seguiremos profundizándolo. Es mejor avanzar que retroceder.

- ¿Para usted es un tema prioritario la reorganización de la industria o hay puntos más relevantes?

- Para mí es indispensable mejorarles la pensión a los chilenos y garantizarles en el futuro mejores pensiones a todas las generaciones nuevas; que las comisiones bajen y que mejore la competencia de la industria.

- Si hubiera que sacrificar algo, ¿qué sería?

- Eso se va a ir dando paso a paso en la discusión. Si (algo) se transforma en un punto que sea inexpugnable, evidentemente que habría que postergarlo porque no podemos poner en peligro la reforma. Hoy, en lo que no hay que ceder es en alcanzar una reforma y si hay que ceder algún punto en que las distancias sean siderales, bueno, habrá que ceder.

- Ha dicho que una AFP estatal sería “un león sin dientes”. ¿Qué es lo que no le gusta de un actor público?

- No es que no me guste. Lo que pasa es que estoy disponible a dejarla en compás de espera porque no tenemos los votos como para dotarla de las suficientes facultades para que compita en igualdad de condiciones. Entonces, para qué voy a tener algo que no va a poder funcionar como corresponde y después me van a representar que para eso quiero entidades públicas que lo hacen mal. Si se permitiera una competencia en igualdad de condiciones, con las mismas facultades y todo eso, fantástico. Pero si la mayoría la va a esquilmar, no me interesa.

- Eso también despeja una alerta para la licitación del stock de afiliados, es decir, que se haga sin participación del Estado...

- Evidentemente, porque es juez y parte. Pero tenemos que hacer una licitación para poder avanzar.

- ¿Es partidario de licitación del stock, sin participación del Estado?

- No es bueno que nadie sea juez y parte.

- Ese era uno de los puntos que hizo la comisión técnica...

- Así es y hay que hacerle caso.

Mesa técnica

Saavedra sostuvo hace algunos días que avalaba en un 100% los resultados de la mesa técnica, pero reitera que la decisión final es política de los senadores que componen la comisión.

“En la vida hay que ser coherente porque nosotros nos hicimos cargo de que hubiera técnicos trabajando y, ¿después yo le voy a quitar el piso? Es improcedente eso”, dijo.

- Pero el Gobierno le quitó el piso con la división de la industria. ¿Eso no es incoherente?

- Bueno, pero son opiniones que se dan al calor del debate.

- No son sólo opiniones...

- Bueno, pero ya veremos cuando estemos en pleno debate a qué acuerdo arribamos.

- ¿Va a seguir trabajando con sus mismos técnicos, Paula Benavides y Juan Pablo Letelier?

- Sí, con los mismos.