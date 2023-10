Jara y reforma previsional: "No vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras las disímiles posturas que se han levantado los últimos días en torno a la estrategia legislativa del Gobierno sobre poner en pausa la reforma previsional, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió este miércoles a que existan distintos escenarios posibles.

Si bien, sostuvo que el ingreso de las indicaciones puede ser antes o después del plebiscito, hizo hincapié a que se requiere un acuerdo para presentar la propuesta al Congreso.

"En los últimos días se ha generado una discusión respecto del ingreso de las indicaciones del proyecto de pensiones y quisiera señalar que nos parece muy interesante y positivo que después de tanto tiempo que presentamos en el Congreso Nacional el proyecto de ley, hoy día existan voces que al parecer, quisieran que esto sí se legislara aunque se ha estado obstruyendo durante mucho tiempo", sostuvo.

En esa línea, aclaró: "Nosotros no vamos a tener problema en poder hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito porque no es lo que condiciona que las presentemos o no. Lo que condiciona que presentemos las indicaciones es que necesitamos un acuerdo para presentarlas".

La secretaria de Estado hizo un nuevo emplazamiento a la oposición. "Alguien tiene que ceder y no es el Gobierno, es la oposición. Ese es el llamado que queremos hacer. Si es antes -dado que han manifestado tanto interés a que sea antes del plebiscito- no vamos a tener problema pero cuando tengamos un acuerdo. Y si es después del plebiscito, vamos a seguir haciéndolo igual".

Con todo, la autoridad criticó que "hay cosas que llevan demasiado tiempo y hay que hacerse responsable cuando durante un año habiendo distintos espacios para sacar adelante el proyecto ha habido obstruccionismo, hoy no nos vengan a decir a nosotros que somos los que no queremos avanzar. Lo único que queremos es que la reforma a las pensiones salga, pero para eso necesitamos un acuerdo".

Cronograma

Respecto de los próximos pasos de la iniciativa, señaló que "el cronograma solo tiene un hito: el momento en el cual nos pongamos de acuerdo, eso es lo que necesitamos. Seguir dándole vuelta a esto sin un acuerdo es algo que no le hace bien al país".

Y consultada sobre el congelamiento de la reforma, dijo "no ha sido del Gobierno del cual ha salido la palabra 'congelamiento' de la reforma".

La titular de la cartera que lleva adelante las tratativas en la materia hizo hincapié en que "la reforma no está congelada en función del plebiscito, la reforma requiere un acuerdo para poder tramitarse. Si eso se produce de menor forma después del plebiscito porque hay un mejor clima político, bien. Si eso se produce antes del plebiscito porque resulta que ahora después de 10 meses sí hay voluntad de legislar, sería estupenda noticia".

En ese sentido, concluyó que "la reforma para el Gobierno es una prioridad, por eso seguimos trabajando todos los días en esto, pero no podemos seguir cediendo si del otro lado no hay ninguna señal.

Mercer: "Chile ha subido por obra de la PGU"

Jara también se refirió al índice de pensiones 2023 de Mercer y el Instituto CFA en que Chile subió dos posiciones (se ubicó en el número 14) y volvió a recuperar su liderazgo en la región, tras desplazar a Uruguay.

"Nosotros el tema de ranking en las pensiones no lo medimos en relación a ese estudio o a otro en particular, si no que a cómo viven las personas del país, eso es lo que nos tiene que interesar", dijo la ministra.

La autoridad abordó las razones del avance en el resultado del informe. "En este estudio en particular, entendemos que Chile tiene una posición en la cual ha subido por obra de la PGU y antes del Pilar Solidario que creó la exPresidenta Bachelet, que continuó como PGU en el Gobierno del exPresidente Piñera y que hoy nuestro Presidente Gabriel Boric quiere ampliar a $ 250 mil y darle cobertura a todas y a todos".

No obstante, sentenció que "no es lo único que cambiar, porque en nuestro país hay un pilar en el cual la gente cotiza, trabaja, se saca la mugre y ese es el que le da las pensiones de hambre que hoy tienen".