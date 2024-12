La minuta del senador Coloma sobre los siete puntos de avance de la reforma de pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una nueva sesión de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado se llevó a cabo este miércoles.

Dicha instancia está analizando y votando ad referendum -metodología que deberá ser ratificada al final del proceso- los cambios que plantea la reforma de pensiones del Gobierno, una de las iniciativas más importantes de la administración del Presidente Boric.

El presidente de la comisión, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, dedicó varios minutos de la sesión a dar cuenta de un resumen sobre los puntos que, hasta ahora, se han aprobado ad referendum, al mismo tiempo se comprometió a que se cumplirá con el plazo de votar el proyecto en su totalidad en enero próximo, tal como lo estableció el protocolo de acuerdo de tramitación.

Así, son siete los puntos a los que la comisión ha dado luz verde a la idea de avanzar:

1. Seguro de lagunas previsionales

El primero, la ampliación del seguro de lagunas previsionales, extendiendo la cobertura del seguro a los beneficiarios del Seguro de Cesantía que financien prestaciones con cargo a sus cuentas individuales de cesantía.

2. Incremento del tope imponible exceptuando salud

El segundo, el incremento del tope imponible desde las actuales UF 84,3 ($ 3,2 millones) hasta UF 126,6, ($ 4,8 millones) igualándolo con el del Seguro de Cesantía.

Sin embargo, Coloma explicó que, durante la discusión de la comisión, se llegó a un acuerdo para excluir del aumento la cotización del 7% de salud, de manera de no impactar bruscamente el salario líquido de los trabajadores.

3. Mecanismo simplificado de cotización de independientes

Establecer un mecanismo simplificado de cotización para los independientes que no están obligados a ahorrar para su pensión, vale decir, para aquellos que no emiten boletas de honorarios.

4. Pago de cotización voluntaria por parte de un tercero

A eso se suma un cuarto tema al que se le dio luz verde y que tiene que ver con permitir el pago de cotización voluntaria por parte de un tercero, autorizando descuentos por planilla de un trabajador con su empleador, destinados a la cuenta de capitalización individual de un afiliado voluntario. Por ejemplo, entre un padre y un hijo a través de un descuento en la remuneración.

5. Centralización de la cobranza previsional

La creación de un sistema centralizado de cobranza previsional es el quinto punto que en estos meses de discusión ha resultado en un consenso.

6. De multifondos a fondos generacionales

El sexto cambio es uno de los más grandes relevantes para el sistema de los que se han aprobado en esta primera etapa, que es el cambio desde el esquema de multifondos establecido en 2002 al de fondos generacionales, alineando las carteras al horizonte de pensión del afiliado.

Esto, a través de la creación de 10 fondos generacionales, pasando desde inversiones con mayor exposición al riesgo cuando las personas son más jóvenes a uno cada vez más conservador cuando se acercan a la edad de jubilación.

7. Cambios en comisiones de intermediación

El séptimo punto tiene que ver con la modificación que se realizó al régimen de comisiones indirectas que se cobran por parte del sistema. En primer lugar, se generó un límite general PARA que las AFP puedan descontar a los afiliados estas comisiones indirectas, lo que no quedó establecido por ley, sino que dicho techo será determinado por el régimen de inversiones.

En segundo lugar, que las comisiones indirectas podrán cobrarse únicamente cuando se trata de la contratación de activos en el extranjero. Se propuso que la ley establezca que no se puedan pagar con cargo a los fondos de pensiones, comisiones a vehículos de inversión o mandatarios que inviertan más de un 10% en instrumentos de emisiones nacionales transables en mercados públicos.

En todo caso, la norma no aplicaría para activos alternativos, pues exigen un conocimiento específico de gestión de empresas y gestores, como ocurre, por ejemplo, en el caso de activos inmobiliarios.

Preocupación por small caps

En cuanto a la regulación de comisiones indirectas, Coloma planteó este miércoles una preocupación: "Estando muy de acuerdo que hay un tipo de comisiones indirectas que respecto de determinados activos no tiene ni un sentido, respecto de otros sí, entonces no quiero que respecto de los que no, terminemos desfinanciando las small caps chilenas".

En detalle, el presidente de la comisión pidió "buscar una fórmula en la que no se desincentiven las small caps".

Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara aseguró que "les vamos a dar respuesta en breve plazo dentro de esta semana, pero déjenos darle una vuelta".

Por último, en la sesión de este miércoles se votó ad referendum una parte de los cambios propuestos al Consejo Técnico de Inversiones (CTI), donde quedó manifiesta la inquietud por parte de senadores de oposición respecto de la composición que planteó el Ejecutivo, la que, a juicio de los parlamentarios, producto de las inhabilidades, podría terminar haciendo que no estén las personas más idóneas disponibles para formar parte de dicha instancia.

Nudos críticos y plazos

Si bien todos los temas que ha visto la comisión de Trabajo hasta ahora se traducen en pasos importantes, aún quedan por verse los ejes centrales del proyecto, vale decir, los nudos más críticos.

En ese contexto, la senadora oficialista, Alejandra Sepúlveda (ind.), manifestó que "me parece muy bien el resumen que hizo, presidente. Pero lo que me preocupa es lo que falta".

La senadora enumeró una serie de inciativas que forman parte del proyecto de ley y que aún no han sido tratadas en la comisión, como el aumento de la PGU; la licitación del stock; separación de la industria; el eventual ingreso de un actor público como inversor; todo lo referente al Seguro Social (que incluye el 6% y su distribución); la solidaridad intra e intergeneracional; el Consejo Consultivo Previsional y también el auto préstamo.

"Lo que nos falta es lo consistente y lo complejo de las decisiones que vamos a tomar. Por eso yo vuelvo a insistir -siendo majadera una vez más- que me preocupa porque tenemos plazos que cumplir", expresó.

Sobre el emplazamiento de su par, el senador Coloma sostuvo que “respecto de lo que falta, obviamente que es relevante, quiero recordar que hay una comisión técnica que está mandatada a hacer una propuesta. Y si sé que la comisión técnica está trabajando" y añadió que "estamos un poco a la espera de esa comisión técnica respecto de las mayorías de sus temas, pero yo encuentro que los avances han sido importantes".

De hecho, el legislador gremialista destacó que "ya empieza a cambiar un poco la situación. Vamos a cumplir los plazos. Esto lo vamos a votar en enero como habíamos quedado. Insisto, respecto de esto (lo que ya se ha visto), tengo claridad respecto de cómo se va a votar. Respecto de lo otro, como no lo tenemos, lo vamos a tener y espero que esté la voluntad para poder hacerlo".