Ministra del Trabajo afirma que reorganización de la industria mejorará las pensiones autofinanciadas en 24%

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó los detalles del Proyecto de Ley de Reforma de Pensiones en el seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos CEP, iniciado hace menos de una hora, y en que participarán además el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; la vicepresidenta ejecutiva de Espacio Público y exasesora de Hacienda, Paula Benavides, y el economista y asesor de la industria, Patricio Arrau.

En su presentación, la secretaria de Estado recalcó la necesidad de plantear propuestas distintas para obtener resultados diferentes y resaltó que “sería incomprensible que no nos pusiéramos de acuerdo”.

Junto con entregar un completo detalle de los cambios y los beneficios del nuevo seguro social que se crea con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador, indicó que la propuesta mejorará la pensión autofinanciada de referencia (PAFE) del sistema en 24% solo por efecto de la reorganización industrial, cuyo eje principal es la separación de industrias. Este cambio estructural dejara a las AFP como gestores de inversión y entregará a un Administrador de Pensiones Autónomo (APA) el soporte de las cuentas de afiliados que hasta ahora también manejaban las AFP.

Positiva acogida en el Gobierno a petición de centros de estudios para acceder a datos de reforma previsional

Informes regulatorio y fiscal

La ministra destacó además los impactos levantados por los informes regulatorio y fiscal que se entregaron junto a la propuesta y “que se hacen cargo de las preocupaciones del país, relacionados con el crecimiento, el empleo, los mercados, pero sin perder de vista las mejoras de las pensiones”, precisó. En ese marco, resaltó como principal efecto su aporte a la formalidad en el empleo, que crecerá 2%. Esto indica, según precisó, que “los incentivos a la cotización constituyen una medida en que los pensionados tendrán una garantía de un beneficio”.

Por último agregó que “es importante para nuestro país poder salir de la esquina en materia de sistema de pensiones en la que nos encontramos y acercarnos donde está el 83% de los países de la OCDE, que junto con reconocer un pilar de ahorro privado de propiedad individual, combinan los pilares de la seguridad social con ahorro público y solidario a través de mecanismos también de transferencia”.

Visión de los expertos

Los expertos centraron el debate en la importancia de no fracasar en la oportunidad de resolver este tema y algunas críticas a la apuesta estructural del ejecutivo.

Patricio Arrau apuntó su crítica a la separación de industria y las reales (o no) economías de escala detrás de esta propuesta. Paula Benavides advirtió que ya no hay espacio para demoras en una reforma, no solo por la necesidad de las pensiones, sino por la responsabilidad de responder a una expectativa social, ya que de lo contrario se corre riesgo de pérdida de credibilidad que generan espacios al populismo.

Por su parte, Rodrigo Valdés, planteó sus dudas respecto de la necesidad del esquema propuesto y la distribución de los recursos en el escenario actual, con una PGU que logra importantes tasas de reemplazo.

En desarrollo...