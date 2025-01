Pensiones en horas cruciales: Jara anticipa que “es bien posible” que el acuerdo que se logre no sea completo sino más bien "parcial”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Chile merece mejores pensiones”. Bajo esa consigna el Gobierno realizó este lunes a mediodía una actividad con adultos mayores, todo esto en momentos clave por los que atraviesa la reforma previsional.

La cita contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, quien no solo estuvo acompañado por ministros de su gabinete, sino que también por figuras relevantes del oficialismo, como la exPresidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El Presidente Boric subió el tono en su emplazamiento al Congreso a aprobar la reforma de pensiones durante este mes. “El Gobierno ha estado dispuesto a ceder en posiciones, ¿en qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”, manifestó el Mandatario.

Boric apuntó a que “muchas veces nos dijeron que el Gobierno no iba a ser capaz de sacar su reforma, que el Gobierno debería desistir de sus reformas estructurales y nosotros en esto somos porfiados y no vamos a dejar de luchar por lo que creemos correcto”.

Con todo, el Jefe de Estado concluyó que “no podemos rendirnos -aunque el camino sea difícil- en sacar adelante una reforma de pensiones”.

Boric sostuvo que “el Gobierno ha tenido flexibilidad, hemos estado dispuestos a modificar las posiciones con la que entramos al Parlamento porque sabemos y eso es legítimo en democracia, que no tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría” y recordó que “la derecha tiene que entender también que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren y por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo”.

En un punto de prensa al cierre de la actividad, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, entregó algunos detalles del curso de las tratativas y reiteró que han estado en constantes conversaciones tanto con la oposición, como también con parlamentarios del oficialismo.

“Esta negociación no ha terminado y es bien posible que, aunque tenemos ya algunos avances, no logremos un acuerdo completo sino más bien un acuerdo parcial”, adelantó la secretaria de Estado, apuntando a que en todo caso, ya es un avance considerando que en los últimos dos gobiernos ese consenso no se logró.

En ese contexto, la titular de Trabajo aseguró que el resultado del contenido de esas tratativas se conocerá los próximos días, que es algo que todavía está en desarrollo y adelantó que “las indicaciones la idea es que se presenten a partir de este miércoles”.

Bachelet llama a un consenso

La exPresidenta Michelle Bachelet llegó hasta Maipú para participar de la actividad, donde también hizo un llamado a avanzar en esta materia. “Es una deuda pendiente que no puede seguir esperando. Necesitamos una reforma para que Chile completo pueda avanzar y no solo unos pocos”, concluyó la exmandataria socialista.

Bachelet también se refirió a uno de los ejes de la reforma, la compensación a mujeres, que hoy solo por concepto de mayores expectativas de vida tienen una pensión 11% menor. “Igualar la cancha para las mujeres, no es solo una cuestión de equidad, es un paso indispensable para que todos en nuestra sociedad sintamos que valemos lo mismo”, dijo.

En esa línea, planteó que “estas inequidades no son aceptables y reflejan la urgente necesidad de construir un sistema que asegure justicia y dignidad”.

Boric emplaza a las AFP: “dejen de desinformar”

La polémica entre el Presidente Boric y las AFP no cesa. “Nosotros hoy no confiamos en las AFP”, afirmó el Mandatario.

Por lo mismo, señaló que se harán “modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones, generar una división de la industria, para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo”.

Asimismo, emplazó a las administradoras de fondos de pensiones: “desde acá les decimos muy claro a las AFP que dejen de desinformar”. Boric añadió que “no me extraña que a las AFP no les guste la reforma, porque las AFP quieren seguir haciendo su negocio. Lo que me preocupa es que quienes han trabajado toda su vida, puedan tener una vida más digna”.