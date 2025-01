Sin embargo, pese a celebrar el acuerdo, la economista criticó la insistencia del Gobierno en un inversor estatal. “Yo no habría apoyado en ningún caso una licitación de stock bajo la amenaza de la creación de un inversor estatal”.

Un grupo de técnicos de distintos sectores políticos, entre ellos economistas cercanos a Chile Vamos, fueron clave en el acuerdo al que llegó la comisión de Trabajo del Senado para darle viabilidad política a la reforma previsional.

Una de ellas fue la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal. La economista no solo fue una de las integrantes de la mesa técnica de pensiones en representación de la oposición, sino que además, en la última milla de las negociaciones, asesoró técnicamente a los tres parlamentarios de Chile Vamos de la comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN).

Posterior al anuncio del acuerdo, ha seguido de cerca la tramitación de la reforma y el ingreso de indicaciones.

“Evidentemente un acuerdo no es una política pública óptima. En el fondo, involucra ceder de lado y lado (...) Entonces, si bien no considero que sea la política pública perfecta, sí me parece que es bastante buena”.

Además, este miércoles estuvo atenta al análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). “Las medidas de mitigación que competen a este proyecto de ley me parecen abordables, cómo reforzar la institucionalidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) o implementar gatillos para incrementar la tasa de cotización”, comentó en entrevista con DF.

- ¿Qué le parece el análisis que hizo el CFA y las alertas que puso sobre la mesa?

- Me parece que el CFA hizo un buen análisis. Tal cómo he señalado, indica que el riesgo fiscal de no elevar el ahorro es mayor, es decir, el riesgo es mayor sin reforma.

El CFA alerta de riesgos que tienen mucho que ver con la delicada situación fiscal del país, por lo que llama a respetar la regla de financiar ingresos permanentes con gastos permanentes; aquí la duda es la capacidad de recaudación que tenga la ley de cumplimiento tributario que financiará los mayores costos de la reforma (1% del PIB).

Un punto que me parece importante es la necesidad de ampliar el mandato del CFA y la regla dual fiscal al Gobierno General, ya que hoy solo involucra el Gobierno Central. Ello ayudaría a disipar algunos temores y a tener un mejor monitoreo y control de la situación global del Fisco.

A su vez, me parece razonable que se implementen gatillos para ir materializando los aumentos de la tasa de cotización.

Además, llama a fortalecer la institucionalidad del FAPP, lo que es positivo.

“Es muy imprudente de parte del Gobierno plantear esto (del inversor estatal) cuando estás con un acuerdo que aún es débil. (...) En el fondo, como que se minan las confianzas, que son necesarias para un acuerdo”.

- ¿Cómo evalúa el acuerdo al que llegó la Comisión de Trabajo?

- Valoro el acuerdo, creo que es un acuerdo bueno para el país. Aumenta el ahorro para las pensiones y eso es fundamental para darle sostenibilidad al sistema de capitalización individual. Una sostenibilidad política y financiera de largo plazo.

El acuerdo alcanzado me parece razonable. Evidentemente, un acuerdo no es una política pública óptima. En el fondo, involucra ceder de lado y lado y eso lleva a la búsqueda de consenso, de medidas, donde hay encuentro entre las partes para poder construir lo que es, finalmente, un acuerdo. Entonces, si bien no considero que sea la política pública perfecta, sí me parece que es bastante buena.

- Puntualmente, ¿qué destacaría?

- En cosas puntuales, me parece que es un aporte de toda justicia la introducción de una compensación por las mayores expectativas de vida de las mujeres.

En muchos países lo que se hace es prohibir las tablas con distinción de género. Hay tablas unisex y es lo único que se puede hacer. Entonces, la compensación se da internamente en las compañías de seguro. Esto no se puede hacer en Chile porque tenemos el retiro programado. Parece razonable que se iguale y parece aún más razonable, si es que se incorpora como está el incentivo a postergar la jubilación de las mujeres.

Desde esa perspectiva, el piso que se estableció distorsiona un poco ese objetivo, porque se estableció un piso para el beneficio de aproximadamente $ 10 mil. Para las mujeres de menores recursos, se diluye el incentivo a postergar la edad de jubilación. Eso quedó un poco al debe, pero en general el instrumento como tal me parece una buena cosa. Además, por supuesto, de lo que decía del aumento del ahorro, que es el aspecto que para mí es central de toda esta reforma.

Ni reparto, ni cuenta nocional

- Para algunos esto es reparto y para otros, esto es el 6% (el 4,5% más el 1,5%) a cuentas individuales. ¿Cómo lo ve?

- El proyecto de ley es claro en señalar que el 6% va a ahorro individual. Transitoriamente, habrá 1,5%, que se ha llamado el préstamo, que es como una inversión forzosa en instrumentos de deuda que va a emitir este nuevo FAPP, pero eso será transitorio, una transición larga de 30 años.

Posterior a eso, va todo a la cuenta individual. Es un error señalar que este acuerdo debilita el ahorro para pensiones, cuando hace todo lo contrario. Este acuerdo lo que hace es fortalecer el ahorro individual, fortalece la capitalización individual sin duda. Y esta inversión forzosa transitoria es, en definitiva, parte de lo que significa llegar a acuerdo.

Esta solución reconoce el aporte que van a realizar los trabajadores y (...) a todos los trabajadores se les va a devolver todo lo que aportaron más sus intereses. En ese sentido, esto no es un impuesto, no es un reparto, no es una cuenta nocional. Está todo esto bien resguardado, creándose para ello instrumentos de deuda que serán emitidos en UF, que van a tener una tasa de interés de mercado, que tienen garantías del Estado y que se deposita incluso en el Depósito Central de Valores. Es decir, es un instrumento financiero que constituye una inversión finalmente.

Rechazo al inversor estatal

- El Gobierno ha dicho que presentará en marzo un inversor estatal. ¿Qué le parece y cómo conversa eso con la licitación?

- Este anuncio, posterior al acuerdo, me parece, para decirlo bien en simple, nefasto. En la mesa técnica se analizó la posibilidad de crear un inversor estatal o una AFP estatal, pero se desechó absolutamente en un contexto donde hubiera licitación de stock. Es decir, era lo uno o lo otro. Y técnicamente, se planteó que no era compatible que hubiera licitación de stock y un gestor de fondo estatal.

Yo no habría apoyado en ningún caso una licitación de stock bajo la amenaza de la creación de un inversor estatal.

- ¿Espera que se respete eso?

- Esperaría eso. Además, es muy imprudente de parte del Gobierno plantear esto cuando estás con un acuerdo que aún es débil. Porque si bien el Gobierno está en su derecho, estamos en una democracia y ellos pueden presentar proyectos de ley, en el fondo como que se minan las confianzas, que son necesarias para un acuerdo. Si algo se había descartado y había quedado totalmente fuera de la mesa, no parece para nada razonable que ahora se ponga sobre la mesa nuevamente. Mina las confianzas y eso arriesga finalmente la posibilidad del acuerdo.

Edad de jubilación como el gran tema ausente

- ¿Qué elementos echa de menos de este acuerdo?

- Nosotros planteamos en la mesa técnica, a pesar de no haber tenido el mandato para estudiarlo, la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Ese es el gran ausente del debate. Se entiende que es un tema que es políticamente muy complejo, pero nosotros como mesa técnica consideramos que era imposible no manifestar al menos que es una necesidad imperiosa para Chile aumentar la edad de jubilación, sobre todo de las mujeres.

Además, sería muy bueno que, dada esta dificultad política para materializar aumentos de la edad de jubilación, se indexará a las expectativas de vida. Y es bueno tomar en cuenta que no tiene por qué implementarse de un momento a otro, sino que pueden ser acuerdos que se implementen a muy largo plazo y eso ya le va dando sostenibilidad al sistema, mejorando las pensiones y mejorando las perspectivas hacia delante.

Licitación del stock: “Esperamos una rebaja significativa

en las comisiones a partir de esto”

La licitación del stock es uno de los cambios más trascendentales que aborda la reforma al funcionamiento de la industria.

Así lo confirma Hormazábal. “Sin duda es un cambio significativo y que debiera introducir competencia efectiva en precios en la industria. Es decir, esperamos una rebaja significativa en las comisiones a partir de esto”, sostuvo.

Para la economista que participó de la mesa técnica, donde hubo discusiones en torno a los efectos que podría tener una medida como esta y se buscaron alternativas para mitigarlos, aseguró que “creo que quedó razonablemente bien”.

Así, comentó que “quedan las grandes líneas que definen esta licitación en la ley. Sin duda alguna, esto requiere que la redacción de los contratos de licitación debe ser algo que será posteriormente muy estudiado y muy acabado para que quede bien. Entendiendo eso, creo que dentro de todo quedó bastante bien”.

Una de las materias que era relevante para la experta que quedaran resguardadas es que las personas se puedan cambiar en cualquier momento. “Se resguarda, eso lo planteamos mucho en la mesa técnica, la importancia de que la gente tuviera la plena libertad de elegir quién administra sus ahorros previsionales. Es decir, uno puede restarse de la licitación, uno puede cambiarse si fue licitado y si se le pasó la fecha para restarse, poder cambiarse después”.

Para la investigadora de Horizontal, ese diseño de la licitación le da legitimidad al mecanismo.

En esa línea, valoró que “las AFP que plantean que hay muchos de sus afiliados que valoran ciertos aspectos del servicio que ofrecen, lo cual es válido y es verdad, esos afiliados tendrán toda la posibilidad de mantenerse en su AFP si es que así lo desean”.