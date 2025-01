Ministra Jara asegura que “tenemos un compromiso por ingresar el inversor (de pensiones) estatal”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los protagonistas del acuerdo en materia de pensiones se han desplegado para explicar lo que implicaría que se aprobaran los cambios que éste establece.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo en entrevista con Mesa Central de Canal 13 que “el acuerdo se anunció, pero siguen habiendo presiones al efecto de que esto no termine de consolidarse”.

La titular de Trabajo respondió a uno de los temas que ha concentrado las miradas tras el acuerdo: la polémica minuta que el Gobierno envió a parlamentarios oficialistas.

Jara reconoció que fue enviada por el Ejecutivo. “Nosotros emitimos la minuta con logo, sé que hay otra dando vueltas sin logo, pero es exactamente lo mismo“, despejó.

En ese contexto, confirmó que “tenemos un compromiso por ingresar el inversor estatal, que no fue materia del acuerdo ni aprobarlo ni rechazarlo, ni impedirlo ni empujarlo. Cada uno de los sectores políticos tiene que hacer los caminos que estime pertinente y para eso está la democracia“.

Esto, porque a juicio de la autoridad, “este principio que se ha instalado de la libertad de elegir quedaría bien cojo si solo se puede elegir entre privados. Pero esa es discusión de otro momento”.

Coloma y polémica por ente estatal: "lo entiendo mucho más como una forma de hablarle a su gente que como una forma de tener éxito con una propuesta de este tipo"



Al respecto, manifestó que “uno tiene que ser transparente. El gobierno quería eliminar las AFP y quiere eliminar las AFP, lo que pasa es que no tenemos una mayoría parlamentaria”.

Consultada sobre qué fue lo que más le dolió ceder para llegar al acuerdo, manifestó: “Que no se eliminaran las AFP”.

Sobre la entrada de nuevos actores que se permite con la reforma, donde podrán ingresar distintos tipos de compañias, como AGF que no sean filiales bancarias, cajas de compensación o cooperativas a la inversión de los fondos, recordó que también podrá participar el IPS como administrador de cuentas. Esto, en caso de que una firma que ingresa quisiera subcontratar el servicio de soporte a esta entidad.

“Aquí no se cierran puertas, al revés, se abren puertas”, aseguró.

Además, en cambios a la industria destacó la licitación del stock que permitirá bajar comisiones, la incorporación de premios y castigos según desempeño y una reducción del encaje, el que quedó establecido en 30% de las comisiones.

DFMAS | Desconocidos detalles y personas clave en la última milla del acuerdo de pensiones

Críticas en su sector

La ministra se hizo cargo de las críticas que existen en ciertas voces del oficialismo al acuerdo, específicamente en actores de su partido.

Sobre los cuestionamientos que provienen de su sector, como por ejemplo, de la diputada PC Carmen Hertz, la ministra expresó que el partido ”hizo sus discusiones en sus instancias formales y en ese contexto apoyó la reforma previsional. El Partido Comunista como partido genera una opinión colectiva, las demás son opiniones personales”.

De todas maneras, señaló que “eso no quiere decir que no existan miradas distintas y críticas, porque evidentemente este acuerdo no es perfecto, (pero) sí constituye un buen avance”.

Para Jara, “lo claro es que para el Partido Comunista tampoco cierra ninguna agenda en torno a los cambios que quiere impulsar”.

AFP UNO es la primera administradora en respaldar acuerdo previsional, pero llama a revisar elementos "que podrían afectar su implementación"

Matthei

Quien ha planteado sus dudas respecto de la reforma ha sido la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien a fines de diciembre alertó sobre ciertos efectos del informe de la mesa técnica, por ejemplo, en términos del impacto fiscal.

Jara aseguró que la postura de la exalcaldesa en ese momento fue “confusa” y que “ahora como que sale a apoyar, pero a la vez sale a cuestionar”.

Con ello, la ministra concluyó: “no sé qué tipo de liderazgo pretende tener en su sector”.