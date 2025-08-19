Fondo E de las AFP captó la mayor cantidad de traspasos netos en el primer semestre

Por el contrario, el multifondo B es el que más afiliados perdió en el período, según Ciedess.

Unos 87 mil traspasos de AFP mensuales en promedio se han se registrado durante este año, entre personas que se cambian de multifondo y de administradoras, lo que se tradujo en un alza de 3,2% respecto de la media de enero-junio 2024.

De acuerdo al último boletín de Ciedess, el total de traspasos en junio de 2025 fue de 86.763, lo que equivale a 1,5% del total de cotizantes y 0,7% del total de afiliados a dicho mes. Lo anterior implicó un aumento de 1,3% respecto al mes previo y un salto de 16,7% versus el mismo mes del año anterior.

Del total de traspasos de junio, el 42% corresponde a cambios en la misma AFP, mientras que el restante 58% fueron movimientos hacia otra entidad.

"Los afiliados que se traspasaron en junio de 2025 se caracterizan por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de $1.537.832 y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual de $24.096.401", explicó Ciedess.

En todo caso, detalló que existen diferencias según el tipo de traspaso, ya que quienes se cambian a otra AFP son más jóvenes que aquellos que se traspasan en la misma AFP (sólo traspaso de fondos), poseen una renta imponible menor y tienen un saldo acumulado inferior.

Fondo B el que más afiliados pierde

El fondo con mayor cantidad de traspasos netos (incorporaciones menos retiros) en junio fue el más conservador del sistema, el E, con 4.677 incorporaciones netas. Por el contrario, el fondo B registró el saldo más negativo, con 4.923 salidas netas. Por su parte, el A perdió 3.139 afiliados; el C ganó 2.519; y el D, captó 866.

En tanto, en lo que va del año (enero-junio), el fondo E lidera los traspasos netos, con 13.955 incorporaciones. El caso inverso lo anota el multifondo B, con salidas netas de 28.405 afiliados. El A gana 1.733 afiliados; el C, 8.200; y el D acumula 4.517 traspasos netos.

UNO es la que más recibe

Respecto a las personas que se cambiaron de AFP, la consultora reveló que en el mes de junio de 2025 la AFP que presentó el mayor número de traspasos netos (diferencia entre incorporaciones y retiros por traspasos) fue UNO, con 1.047 afiliados netos. Por el contrario, la administradora que más afiliados perdió en el sexto mes del año fue ProVida, con 5.052 afiliados menos. Ciedess señaló que dicha AFP expuso un proceso de migración de datos, alterando las cifras de mayo y junio de 2025.

En el acumulado del primer semestre, AFP UNO es la que registra el mejor saldo de traspasos, con 7.679 incorporaciones netas. Mientras, AFP Capital exhibió el escenario inverso, con una salida de 5.881 afiliados.