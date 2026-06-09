Treinta años después: el Mundial vuelve a Estados Unidos con entradas a más de US$ 10.000 y viejas preguntas

En 1994, la FIFA apostó por un país sin liga profesional consolidada y con escasa tradición futbolera. En ese entonces, los boletos costaban entre US$ 25 y US$ 475.

Las mejores entradas para la final del Mundial de 1994 en Estados Unidos se vendieron por US$ 475. Este año, las entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se venden por más de US$ 10.000.

Era mucho más barato por una razón. Hace más de 30 años, las perspectivas del torneo eran inciertas. Estados Unidos, acostumbrado a ser una superpotencia en todos los ámbitos, era, en el mejor de los casos, un equipo mediocre en el fútbol masculino. Ni siquiera tenía una liga nacional propiamente dicha. La antigua Liga Norteamericana de Fútbol (NASL) desapareció tras la temporada de 1984, y la Major League Soccer no comenzó a jugar hasta dos años después del Mundial.

"No estábamos seguros del éxito que tendría, pero sabíamos que a los estadounidenses les encantan los grandes eventos", dijo Alan Rothenberg, presidente y director ejecutivo del torneo de 1994, quien también era presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en ese momento y supervisó los partidos de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.

Rothenberg, abogado que también representó a equipos como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers y Portland Trailblazers, así como a los atletas Bruce (ahora Caitlyn) Jenner y Greg Louganis, aprovechó sus contactos en el mundo del espectáculo de Los Ángeles. Whitney Houston, los Tres Tenores, Robin Williams y otras estrellas fueron contratadas para atraer público a los estadios. "Trajimos a todas las celebridades imaginables", dijo Rothenberg.

Pero la sospecha de que Estados Unidos no era realmente una nación futbolera se acentuó en la ceremonia de apertura, cuando Diana Ross recorrió todo el campo bailando para ejecutar un penalti y lanzó el balón muy a la izquierda de la portería, que, desafortunadamente, estaba preparada para partirse en dos y simular un golazo. Este año, la FIFA y los organizadores decidieron imitar la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Por primera vez, la final contará con un espectáculo de medio tiempo impecable, con la participación de Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS.

A pesar de las dudas iniciales, el torneo de 1994 empezó a cobrar fuerza. Entre los patrocinadores figuraban marcas consolidadas -Gillette, McDonald's y Adidas- y otras que ya no existen, como Pontiac. Dado que el fútbol americano rara vez se interrumpe, a diferencia del fútbol americano tradicional, las cadenas de televisión estadounidenses tuvieron que ingeniárselas para insertar anuncios durante los partidos. ABC y ESPN convirtieron el nuevo recuadro del marcador y el reloj en pantalla en un espacio publicitario, con marcas como Snickers y Coca-Cola.

Los aficionados estadounidenses, que se habían desilusionado con los resultados bajos, también aprendieron a apreciar el ritmo del juego. "Una jugada brillante, una jugada desastrosa... podía cambiarlo todo", dijo Rothenberg. "Los aficionados estuvieron en vilo desde el saque inicial hasta el final".

De la "última frontera" a precios inalcanzables

En 1994, el fútbol americano era tan novedoso en Estados Unidos que se le consideraba la "última frontera" de este deporte. Los anuncios de las revistas para promocionar los partidos mostraban a un vaquero lazando un balón. Otro, con el lema "En 1994, la temporada de fútbol americano comienza el 17 de junio", estaba ilustrado con una foto de un hombre sosteniendo un balón en la pose del Trofeo Heisman del fútbol americano universitario.

"Me asignaron un presupuesto para una campaña de concienciación, como el lanzamiento de un nuevo producto", dijo John Kristik, consultor deportivo que supervisó la promoción del torneo. "Ahora es fundamentalmente diferente. Somos una nación futbolera".

La destacada actuación de la selección estadounidense de 1994 fue una grata sorpresa. Llegaron a octavos de final, tras vencer a la poderosa Colombia por 2-1. Andrés Escobar, de Colombia, quien marcó un gol en propia puerta, fue asesinado días después al regresar a casa.

Luego, Estados Unidos se enfrentó a Brasil el 4 de julio, Día de la Independencia. La afición local que llenaba el estadio en Palo Alto, California, estaba tan entusiasmada como cualquier otra en el mundo, recordó Rothenberg.

Estados Unidos luchó en la primera mitad, pero perdió 1-0. Brasil venció a Italia 3-2 en la tanda de penaltis en la final, disputada en el Rose Bowl de Pasadena, California. El torneo generó un beneficio de US$ 40 millones, equivalentes a unos US$ 88 millones en la actualidad. En general, la asistencia promedio fue de 68.991 espectadores por partido, y los estadios se llenaron al 96% de su capacidad, lo que la convierte en una de las Copas del Mundo más exitosas.

Hoy, al igual que en 1994, abundan las dudas sobre el éxito del Mundial. Muchos potenciales visitantes extranjeros, recelosos de una recepción hostil y los altos precios en Estados Unidos, se abstienen de asistir. Y si bien en 1994 los organizadores se preocupaban por las gradas vacías debido a la falta de aficionados estadounidenses, este año los aficionados se quejan de que el elevado precio de las entradas hace que los partidos solo sean asequibles para los ultrarricos.

Los Ángeles será sede de ocho partidos del Mundial, incluido el encuentro inaugural de la selección estadounidense contra Paraguay este viernes. "Lamentablemente", declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, "estos son los Juegos para la élite mundial".

Los precios se fijaron altos para evitar que los revendedores se aprovechen del mercado, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La distribución de los 6,7 millones de boletos para los 104 partidos que se disputarán este año en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México es electrónica. En 1994, los organizadores imprimieron más de 3,5 millones de boletos para 52 partidos en nueve ciudades estadounidenses, que se enviaron por correo u otros medios físicos desde un centro en Los Ángeles.

"Nos hicimos cargo de la bóveda de un banco", dijo Marla Messing, quien entonces se encargaba de la distribución de entradas.

Expectativas incumplidas

Posteriormente, Messing dirigió al equipo estadounidense en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1999, que Estados Unidos ganó en la tanda de penaltis en la final del Rose Bowl, una victoria inmortalizada en la foto de Brandi Chastain celebrando al arrancarse la camiseta.

"Siempre hay mucha expectación antes de estos grandes eventos, pero una vez que los jugadores salen al campo, todo lo anterior desaparece y se convierte en uno de los mayores eventos deportivos de todos los tiempos", dijo.

La Copa de 1994 se convirtió en un pilar fundamental para la creación de la Major League Soccer, que ahora cuenta con 30 equipos en Estados Unidos y Canadá, estadios construidos específicamente para este deporte y un contrato de retransmisión de US$ 250 millones anuales con Apple TV. Sin embargo, Estados Unidos no cumplió con las expectativas de todos.

"Estados Unidos es el país número uno del mundo", declaró Infantino, de la FIFA, durante una visita a Beverly Hills en mayo. "No entiendo cómo pueden conformarse con ser el número 20 en el deporte número uno del mundo".

EEUU perdió partidos amistosos contra Bélgica y Portugal en marzo en Atlanta, pero una victoria sobre Senegal y una ajustada derrota ante Alemania contribuyó a aumentar el entusiasmo. Según el mercado de predicciones Kalshi, las probabilidades de que Estados Unidos se clasifique más allá de la primera ronda rondan actualmente el 83%.

Otras ligas deportivas profesionales creció más rápido. El aumento del valor de las franquicias en la WNBA y la NSFL supera al de los equipos de la MLS, según Sportico. Además, en otra señal preocupante, la participación juvenil en el fútbol en Estados Unidos disminuyó en la última década, mientras que deportes individuales como el golf y el tenis aumentaron, según una investigación del Aspen Institute. Quienes participaron en 1994 esperaban una trayectoria diferente después de todo este tiempo.

"Si me hubieran preguntado, con todo ese pelo allá por 1994, cómo me vería al llegar al verano de 2026, 32 años después, sinceramente, habría pensado que estaríamos mucho más avanzados", dijo Alexi Lalas, defensa de la selección estadounidense del '94. Habría pensado que la conversación sería: ¿Vamos a ganar el Mundial? Y desde luego, esa no es la conversación".