Acciones y bonos bajo presión por nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El conflicto entre EEU. e Irán vuelve a golpear a los mercados, después de que el petróleo subiera hasta un 10% en respuesta a un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz. El barril de crudo Brent transa en torno a US$87 y el WTI en US$80. Las acciones y bonos caen.

EEUU e Irán intercambian ataques con misiles y drones en un nuevo cierre del tránsito marítimo por la zona. Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que EEUU será “el guardián del estrecho de Ormuz” para garantizar el paso de buques cargueros, a cambio de una tarifa de 20%. Días antes Trump había insistido en que no era aceptable que Irán cobrara una tarifa dado que el estrecho es un punto de clave del comercio internacional. (Más sobre esto en el podcast)

El nuevo cierre del estrecho se produce cuando las reservas de combustibles de Europa y EEUU están llegando a niveles críticos. La amenaza inflacionaria crece y lleva a los inversionistas a prestar mayor atención a valoraciones más atractivas en acciones tecnológicas recientemente castigadas. En Asia, las acciones repuntan impulsadas por Shanghái (1,36%), el Nikkei (0,74%) y el Kospi (0,73%). Las acciones europeas operan en rojo desde la apertura. Pero los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Nasdaq desacoplándose y operando al alza. El dólar opera con pérdidas moderadas, lo que deja espacio para nuevas alzas de los metales.

La presión inflacionaria por el conflicto en Irán refuerza el caso para alzas de tasas de interés por parte de los grandes bancos centrales. El mercado comienza a incorporar en los precios al menos un alza más por parte del BCE para este año y dos alzas del Banco de Inglaterra.

En el caso de la Fed, el mercado adelanta las expectativas para un alza dando un 41% de probabilidad de un ajuste en la reunión de julio y hasta 80% de chance para la reunión de septiembre. El gobernador de la Fed Christopher Waller, considerado del bloque más dovish, sorprendió ayer al advertir que si la inflación arrojaba nuevas señales de aceleración en junio el emisor debía considerar actuar pronto. “No podemos esperar que la inflación baje solo por mirarla seriamente”, afirmó.

Tras sus declaraciones, y con una nueva alza del petróleo en agenda, la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años salta a 4,29%, su mayor nivel desde febrero 2025. Las tasas de los bonos a 10 años (4,62%) y 30 años (5,11%) operan en su mayor nivel desde mayo pasado, previo a la firma del memorándum de entendimiento entre EEUU e Irán.

El reporte de inflación de junio llegará hoy. Analistas esperan ver una contracción de 0,1% en la variación mensual y que la tasa anual baje a 3,9% desde el 4,2% que registró en mayo. Pero la clave estará en la medición subyacente, pues el mercado anticipa que no habrá cambios y la tasa anual de mantendrá en 2,9%.

Previo al arranque de la sesión en Wall Street, nada menos que cinco de los grandes bancos reportarán sus resultados trimestrales. El mercado buscará pistas sobre la salud financiera de los estadounidenses, mientras se esperan fuertes alzas en los ingresos por trading.

Algo en segundo plano por la guerra en Irán, China reportó un crecimiento muy por encima de lo esperado de sus exportaciones e importaciones durante junio. Los envíos crecieron 27%, el mayor ritmo en más de tres años, alcanzando un récord de US$125.600 millones. Las exportaciones de productos de alta gama lideraron el total. La categoría de semiconductores creció un 122% en el mes.

Las máquinas de procesamiento de datos (157%) y los componentes para semiconductores lideraron las importaciones (72,3%). China reportó un crecimiento de 36% en las importaciones en junio, su mayor nivel en 5 años.

En la portada de Diario Financiero: Se inicia el debate de la ley miscelánea en la sala del Senado y el Gobierno aumenta la presión sobre el PPD. BofA prevé una aceleración del PIB de Chile a 3% el próximo año de la mano del proyecto de reconstrucción. Corredora de Bci eleva a 12.050 puntos su proyección para el cierre del IPSA en 2026.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: