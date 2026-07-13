Bank of America proyecta que la economía chilena crecerá un 3% el próximo año en caso de aprobarse la ley miscelánea en el Congreso
El informe estima una inflación de 4% para este año y de un 3,2% para 2027.
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Este lunes, Bank of America (BofA) entregó su análisis del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, impulsado por el gobierno.
En un informe enviado a clientes, denominado “Proyecto de ley pro crecimiento y Política Monetaria”, el banco de inversión estadounidense compartió proyecciones acerca de los efectos esperados en inversión y PIB, además de las implicancias para la política monetaria del Banco Central en un contexto de inflación aún por encima de la meta de 3%.
Según el informe, BofA prevé que las reformas propuestas, como la invariabilidad tributaria y la reducción del impuesto corporativo, serán un apoyo importante para la inversión, lo que permitiría una aceleración del crecimiento del Producto de Interno Bruto (PIB) desde un 1,4% este año –con riesgos a la baja– hasta un 3% en 2027.
Respecto de la inflación, aunque la cifra de junio (0%) estuvo por encima de las proyecciones de los analistas, que estimaban una caída de 0,2%, las presiones subyacentes siguen contenidas. De esta forma, el BofA sugiere que la inflación estará en torno al 4% para este año y habrá una baja hasta el 3,2% para 2027, con el descenso del petróleo traspasándose gradualmente a los precios domésticos.
Considerando este panorama inflacionario, el BofA apunta que el Banco Central mantenga la tasa de interés de referencia en el 4,5% para lo que queda de este año, con riesgo de recortes si el mercado laboral no da señales de recuperación.
En cambio, para el próximo año el organismo pronostica alzas de 50 puntos base (pb.) en la medida que el crecimiento sea impulsado por las políticas pro crecimiento.
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