Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

La Moneda llama a los senadores del PPD a cumplir el acuerdo por ley miscelánea: “En política el valor de la palabra empeñada es lo que manda"

Consultado si se analizará reducir el impuesto a los combustibles como planteó un senador del PPD para revivir el acuerdo, el ministro Quiroz dijo que “estas cosas se estudian con detalle, las finanzas públicas son un tema serio”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 10:46 hrs.

Hacienda La Moneda invariabilidad tributaria Senado Rodolfo Carrasco
<p>La Moneda llama a los senadores del PPD a cumplir el acuerdo por ley miscelánea: “En política el valor de la palabra empeñada es lo que manda"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Santiago Montt, el ministro que no asumió: “Sigo teniendo la esperanza en mi corazón de poder trabajar en el servicio público en el futuro”
2
Mercados

Florencia Stefani, gerenta de estudios de Larrainvial: “El principal driver para la bolsa chilena en el segundo semestre será local”
3
Regiones

Ripamonti pide $ 2 mil millones a Subdere para comprar exsucursal de Scotiabank y expandir las dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar
4
Mercados

La disputa por los nuevos millonarios: quién está captando el creciente segmento de altos patrimonios en Chile
5
Empresas

Providencia supera a Las Condes en valor de gastos comunes y se acerca al podio de las comunas más caras de la RM
6
Empresas

Importadora de Gesex y la familia Cueto apuesta por alcanzar el 10% del mercado de uva de mesa en EEUU
7
Economía y Política

Atentos a cartas de abril de 2027: SII avanza en cambios para darle más claridad al cálculo de contribuciones
8
DF MAS

Patricio Jottar y sus 28 años en CCU: “Hay que tener un pie en el cortísimo plazo y otro en el largo. Pensar como dueño”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete