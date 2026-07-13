La Moneda llama a los senadores del PPD a cumplir el acuerdo por ley miscelánea: “En política el valor de la palabra empeñada es lo que manda"

Consultado si se analizará reducir el impuesto a los combustibles como planteó un senador del PPD para revivir el acuerdo, el ministro Quiroz dijo que “estas cosas se estudian con detalle, las finanzas públicas son un tema serio”.

“En política el valor de la palabra empeñada es lo que manda”, afirmó el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, llamando a los tres senadores del PPD que suscribieron un acuerdo con el Ejecutivo a cumplir lo conversado, a pesar que desde la colectividad han señalado que los parlamentarios no votarán a favor los cambios a la invariabilidad tributaria que negociaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La polémica se desencadenó luego que el titular de Hacienda incluyera dentro de las indicaciones una que rebaja a 22% el impuesto de Primera Categoría a las empresas, que al parecer no fue conversado con loa senadores PPD. Sim embargo, lo anterior generó una serie de críticas de los senadores involucrados que acusaron no cumplir el acuerdo y agregar un tema que no fue conversado.

Ante la amenaza de no votar a favor lo acordado en invariabilidad tributaria, el gobierno desistió de esa indicación relativa a llegar al 22% la tasa corporativa. Sin embargo, el PPD afirma que las confianzas se dañaron y no votarán a favor de la norma de invariabilidad.

El biministro Alvarado ha realizado el fin de semana diversas gestiones para revivir el acuerdo con el PPD y hoy señaló que “retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se había conversado” y que “entiendo que estos procesos generan frustraciones, incomodidades, molestias. Hemos estado conversando, se entregaron las explicaciones”.

Al ser consultado si hubo un error del ministro Quiroz por la indicación del 22%, dijo que “no, aquí hubo una mala interpretación de lo que se entendió. Si la rebaja a un 22% no estuvo bien planificado en la conversación con el PPD, se retira y problema solucionado”.

Rebaja de impuesto a los combustibles

En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó profundizar en qué sucederá el miércoles en la Sala del Senado al momento de votar el proyecto, afirmando que “siempre espero que haya acuerdos y se sumen la mayor cantidad de personas a este proyecto que abre nuevamente las puertas al progreso. Todo lo demás son pequeñeces y rencillas, noticias cortas”.

El ministro manifestó que los senadores del partido "estaban muy presionados por una oposición que no quiere dialogar, y bueno, fue la decisión que tomaron. No voy a hacer más interpretaciones".

Quiroz también se refirió a lo planteado por el senador PPD Pedro Araya, de condicionar una rebaja del impuesto a los combustibles para retomar el acuerdo con el gobierno en materia de invariabilidad tributaria.

Afirmó que “nunca jamás voy a hablar de temas tributarios así de importantes por la prensa, siempre estas cosas se estudian con detalle, las finanzas públicas son un tema serio, hay que analizar cada medida, así que no es un tema de un día una cosa y otro otra por la prensa”.