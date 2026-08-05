Kast destaca despacho de proyecto de reactivación y último Imacec: "Son un punto de inflexión" para generar más inversión y empleo

El mandatario consideró que los datos económicos más recientes dejan atrás la posibilidad de recesión técnica y consideró que “había un pesimismo instalado”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, valoró este miércoles el despacho desde el Congreso del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción en el marco de su participación en el encuentro empresarial de la Cámara de Comercio de Valparaíso.

A la par, el mandatario destacó la expansión del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 2,4% anual en junio, afirmando que se trata de señales para que “Chile vuelva a crecer. Pero, para eso, hay que volver a creer”, dijo.

Recordó su mención a que siempre dice que "todo va a estar bien", pero de inmediato añadió que "no tengo una bola de cristal" y, por ello, "debemos interpretar las señales que hemos visto”.

“Había como un pesimismo instalado, cinco meses de baja de crecimiento, un mes más y entrábamos en fase de recesión técnica, pero en esto el ministro (Jorge) Quiroz fue muy visionario y varios meses atrás venía diciendo que el punto de inflexión era ahora, que hay que mantenerlo, porque esto no nos asegura el futuro, pero es una señal de optimismo y que todas esas inversiones que van a llegar a Chile van a generar más empleo”, expresó el Presidente.

Y como otra señal relevante mencionó la aprobación en el Senado del artículo pendiente de la ley de reconstrucción: "Más allá del debate que se dio, para nosotros era urgente y primordial aprobar el proyecto de reactivación y reconstrucción”.

En esta línea, Kast defendió que fuera una iniciativa amplia. “Era un todo, la reconstrucción material e institucional, la certeza jurídica, competitividad tributaria, simplificación regulatoria, haciendo las cosas bien y cuidando el medioambiente se pueden lograr un crecimiento sustentable en el tiempo”, señaló.

A modo de reflexión, acotó que “quedan pequeñas cosas, pero el núcleo del proyecto se aprobó ayer (martes) y, al menos, como lo vemos nosotros, hay un antes y un después”.

Kast también abordó los cuestionamientos a que se aprobara por pocos votos en los temas más debatidos: “Es inédito que en cuatro meses se aprobara un proyecto tan estructural, se discutía si era por uno o dos votos o una abstención, bueno, la Corfo -como dijo el ministro de Agricultura- se aprobó en su momento por un voto”.

Junto con recordar que ahora el proyecto debe ser revisado en su legalidad por el Tribunal Constitucional, dijo que se trata de un cambio "estructural en temas de competitividad tributaria, adaptabilidad y facilitación regulatoria, que va a significar que se ratifique la confianza que hay en el mundo hacia Chile, porque hay mucha expectativa en el mundo que Chile recupera la certeza jurídica, porque estábamos en debates constitucionales que retraían inversiones extranjeras”.